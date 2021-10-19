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19 октября 2021 г. 10:46
Культура
Текст: Наталья Соколова

Самые известные фото Родченко покажут на выставке в Петербурге

В Доме Радио в Санкт-Петербурге 25 октября откроется выставка "Александр Родченко. Фотографии". Это работы с начала 1920-х годов и до конца 1930-х. На выставке представлены знаменитые портреты членов семьи - матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, а также портреты друзей, лучших представителей богемы своего времени: художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ".
Фото: Александр Родченко. Из коллекции Still Art
Фото: Александр Родченко. Из коллекции Still Art

Среди них несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии Родченко, снятых в его мастерской на Мясницкой в 1924 году, портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, авторства Родченко и Маяковского и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кстати, курьезный случай свел Маяковского и Родченко. Маяковский раскритиковал слоган Родченко для рекламной кампании "Добролета". Фотограф не знал, что автор - известный поэт. А поэт тем временем сильно обиделся. Но вскоре оба решили объединить усилия по созданию самой передовой рекламы для своего времени. И создали объединение "Реклам-конструктор "Маяковский - Родченко", которое создавало самую передовую рекламу по тем временам - плакаты ГУМа, Моссельпрома, Резинотреста.

В экспозицию также вошли архитектурные съемки и фоторепортажи Родченко: легендарные "Балконы" (1925), "Лестница" (1929), "Пожарная лестница" (1925), а также "Пионер - трубач" (1930) и "Пионерка" (1930).

Все эти работы из коллекции Still Art Foundation войдут в книгу "Александр Родченко 1920-1930". Материалы для этого издания готовились совместно с семьей Александра Родченко - тексты к книге писали правнучка великого фотографа Екатерина Лаврентьева и внук Александр Лаврентьев. Альбом представят на вернисаже.

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