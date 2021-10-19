Смогут ли владельцы сельских туробъектов выполнить новые требования

Новости

Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 17:00

Смогут ли владельцы сельских туробъектов выполнить новые требования

Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 238(8589)
С 1 января 2022 года вступят в силу новые требования к средствам размещения туристических объектов в сельской местности. Их разработало Федеральное агентство по туризму. Насколько выполнимы данные требования и смогут ли владельцы туристических объектов справиться с ними?

Требования станут дополнением к принятому 1 июля закону о сельском туризме. Теперь, как считают авторы документа, аграрии получат возможность оказывать услуги по временному размещению туристов, что расширит источники дохода фермеров, а туристы смогут получить гарантии комфорта и расширить географию своих путешествий. Для деревень и малых городов это к тому же и новый источник налогового дохода, дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Чем рискуют туристы на малых судах в открытом море

Ростуризм же предложил отнести к сельских средствам размещения гостевые и фермерские дома, хижины, избы, юрты, шале, бунгало, дома рыбака и коттеджи. Средства размещения должны иметь запас воды не менее чем на сутки, системы отопления, за исключением южных гостиниц, и вентиляции.

Оговаривается также размер и удобства номеров, а также доступность самих гостевых домов - например, наличие дороги с твердым покрытием.

- Сомневаюсь, что кто-то из владельцев существующих объектов сможет выполнить эти требования, - говорит хозяин одного из гостевых комплексов Андрей Лебедев.

Его дом находится в селе Пажга Сыктывдинского района Республики Коми. Выполнен из оцилиндрованного бревна, на первом этаже - баня, жилые комнаты - на втором. Всего 11 спальных мест. Предлагается отдельно и питание из фермерских продуктов собственного производства. Здесь запустили и сырный тур, где хозяева вместе с гостями делают мягкие сыры. И если условия проживания смогут соответствовать новым требованиям Ростуризма, то дорога к комплексу частью асфальтированная, а частью - грунтовка. Надо ли им тратиться на нее?

Инга Усачева, представительница туристического центра из Сыктывкара, считает, что классификация сельских домов поможет потребителю четко понимать, куда он едет и в каких условиях будет жить, а фермерам - выполнять требования.

Но какие дороги в лесу, если в других небольших населенных пунктах Коми хотят возвести глэмпинги - модульные гостиничные номера? По словам руководителя одной из туристических компаний Людмилы Нечитайловой, они могут быть сначала не крупными - до 15 мест, чтобы люди оставались там на сутки или более.

Владельцы гостевых домов в Вологодской области предлагают не только проживание, но и комплекс других услуг. В гостевом доме "Подворье на Починке" в Сиземском сельском поселении Шекснинского района можно отдохнуть на природе, поучаствовать в интерактивных программах с мастер-классами, "Медовый хуторок" в Раменском сельском поселении этого же района предлагает самим добыть и продегустировать мед, в деревне Куракино Кирилловского района можно сделать керамическую игрушку, а в деревне Пожарище Нюксенского района туристы станут участниками театрализованных этноспектаклей.

- Мы с друзьями очень любим поездки в сельскую местность, - рассказал корреспонденту "РГ" инженер из Череповца Игорь Куприянов. - Чтобы в резиновых сапогах походить по лесу, послушать пение птиц, остановиться на ночевку в палаточном городке, поесть каши с тушенкой, приготовленной на костре, вечером петь песни под гитару, сидя у озера. Нам не нужны особые блага цивилизации. Прелесть сельского туризма именно в естественности. Поэтому мне кажутся не корректными требования о комфортных условиях в подобном гостевом доме. Там что нужно? Баня, еда и ночевка. А уж сколько человек будет в одной комнате, неважно.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране

А в Карелии строят 31-километровый участок дороги "Великая Губа - Оятевщина". Его соединят с федеральной трассой Вологда - Медвежьегорск. С конечной точки через озеро туристов будут возить на паромах на Кижи. Это всего пара километров.

Важность этого объекта трудно переоценить.

Благодаря ему остров можно будет посещать круглый год, а не так как сейчас - только по воде во время навигации.

На возводящийся участок дороги у властей региона особая надежда. Она должна войти в новый туристический кластер, куда включат и Заонежский полуостров, и Кижи. Маршрут будет начинаться, как только путешественники съедут с федеральной трассы на сухопутный участок к Кижам. По пути располагаются не менее известные и примечательные населенные пункты. Во-первых, это деревня Фоймогуба с легендами о Шуньгской ярмарке, во-вторых, село Толвуя, в которое в 1601 году сослали мать первого русского царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. Всего в новый турмаршрут войдут шесть деревень. И здесь уже строят гостевые дома для туристов.

- Ну будет в каждой деревне по одному дому. Это же чистое малое предпринимательство. А чтобы говорить о развитии полноценного бизнеса, нужна целая сеть таких гостевых домов, чтобы привлечь в них приличное количество туристов, готовых оставить здесь свои деньги - за экскурсии, за этнографические концерты, за мастер-классы, за собственное участие в каких-то интерактивных проектах. Тогда можно говорить о необходимости квалификации сельских средств размещения и контроле предоставления услуг, - говорит эксперт Валерий Никонов. - Пока же мы на первом этапе становления сельского туризма. Хотя соглашусь, что нормативные документы, правила и требования необходимо разрабатывать, чтобы развивать и регулировать процесс становления данного вида путешествий. Но нужна градация: где и какие нужны гостевые дома или бунгало и какие должны в них быть условиях. А самое главное - требования Ростуризма должны быть такими, чтобы все могли с ними справиться. Стоит надеяться, что все заинтересованные стороны выскажут свои предложения, ведь данные требования выставлены на общественное обсуждение.

В регионах Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия СЗФО Республика Коми Развитие туризма в России

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter