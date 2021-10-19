У калининградского дальнобойщика изъяли 20 кг контрабандного янтаря

На калининградской границе таможенники обнаружили крупную партию янтаря-сырца различных фракций, спрятанную в канистре с водой в грузовом автомобиле и подготовленную к вывозу в Литву.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, седельный тягач марки Renault Magnum с полуприцепом под управлением жителя Калининградской области следовал в Литву через пункт пропуска "Чернышевское".

При досмотре таможенники вскрыли так называемые паллетники - стационарные ящики для хранения паллет и инструментов, закрепленные на раме полуприцепа. Кроме инструментов и шлангов, там обнаружилась синяя пластиковая канистра емкостью 31,5 литра, наполненная жидкостью.

Открыв канистру, оперативники увидели в ней куски натурального янтаря различной формы. Общий их вес составил 21,6 килограмма. Водитель залил солнечный камень обычной водой, которая должна была булькать и маскировать контрабанду.

Находку отправили на экспертизу. По заключению эксперта, это "янтарь поделочной фракции 2-5 г, рыночной стоимостью на территории Российской Федерации 199 505 рублей".

По российскому законодательству, необработанный янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и его вывоз физическими лицами запрещен. Обнаруженная партия изъята, возбуждены два административных дела. Несостоявшемуся контрабандисту грозит крупный штраф, а также конфискация янтаря и орудия совершения правонарушения.