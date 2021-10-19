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19.10.2021 17:34
Рубрика: Общество

В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию

Текст: Светлана Цыганкова

В Республике Коми ввели ограничения для граждан 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания. К ним отнесли диабет, болезни органов дыхания и сердца, сообщается в указе главы региона.

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Ограничения относятся к людям, которые не имеют сертификата вакцинированного от COVID-19 или перенесли болезнь более полугода назад. Эти граждане должны оставаться дома на самоизоляции.

Определены и исключения: представители старшего поколения могут ходить на работу, если не переведены на дистанционный режим, обращаться за экстренной медицинской помощью, посещать ближайший магазин, выгуливать животных не далее ста метров от дома, выносить мусор.

Также ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных и других специальных органов, направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

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