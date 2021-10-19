В петербургской больнице 72-летний пациент напал с ножом на врача

Новости

Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре 10:54
Вышел трейлер "Пропавшей дочери" Ферранте с Оливией Колман 10:51
МИД РФ: На консультациях по Афганистану будет принято совместное заявление 10:49
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей 10:45
У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание 10:42
Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис" 10:36
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 10:36
Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад 10:30
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей 10:15
Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9% 10:09
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке 09:59
Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок 09:44
Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru 09:25
Вакцинация от COVID на 88% сократила показатели госпитализации в Сан-Паулу 09:15
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу 09:12
Биолог объяснил, как выбрать вкусные мандарины 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

В петербургской больнице 72-летний пациент напал с ножом на врача

Текст: Евгения Цинклер

В ночь с 18 на 19 октября 2021 года пациент больницы, расположенной в Выборгском районе Санкт-Петербурга, напал с ножом на врача. Об этом сообщили в городском Следственном управлении СК РФ.

В Якутии пациент диспансера напал с ножом на соседей по палате

Известно, что агрессивному пациенту 72 года. Нападение произошло в хирургическом отделении. Пенсионер сумел ударить медика ножом в грудь. Врача сразу доставили в реанимацию, за его жизнь борются коллеги.

Нападавший задержан. Мотивы его действий выясняются. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Нападения на медиков

Главное сегодня

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
КНДР провела запуск баллистической ракеты
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест