В петербургской больнице 72-летний пациент напал с ножом на врача

В ночь с 18 на 19 октября 2021 года пациент больницы, расположенной в Выборгском районе Санкт-Петербурга, напал с ножом на врача. Об этом сообщили в городском Следственном управлении СК РФ.

Известно, что агрессивному пациенту 72 года. Нападение произошло в хирургическом отделении. Пенсионер сумел ударить медика ножом в грудь. Врача сразу доставили в реанимацию, за его жизнь борются коллеги.

Нападавший задержан. Мотивы его действий выясняются. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.