В Поморье пытаются вернуть автобусы на маршруты

Весной прошлого года пассажиропоток в Поморье, как и в большинстве регионов России, упал в несколько раз, соответственно, уменьшилось и количество автобусов на линиях. И хотя к концу года общественный транспорт начал возвращать прежние позиции, на допандемийный уровень "не выехал". По данным Росстата, в 2020 году в Архангельской области количество людей, которые пользовались автобусами, снизилось по сравнению с 2019 годом на 38 процентов.

Пассажирам нужна не только безопасность, но и комфорт. Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В этом году перевозчики по-прежнему терпят убытки и сокращают автобусы на маршрутах. В Архангельской области проблема коснулась всех - и горожан, и жителей сельской местности. Особенно сложно стало ездить в общественном транспорте после начала учебного года, когда в пустеющие летом арктические города традиционно возвращается активная жизнь: в столице Поморья, в Северодвинске и Новодвинске автобусы переполнены, в сельских районах есть случаи, когда перевозчики из-за убыточности вообще отказываются выходить на линии.

О критической ситуации в общественном транспорте свидетельствуют и высказывания людей на официальных ресурсах органов власти в социальных сетях:

- В час пик салоны забиты людьми - яблоку негде упасть! Как кильки в банке едем, дыша друг другу в уши, в шею или прямо в лица. А ведь надо еще быть в маске, которая через пять-десять минут в таком душном транспорте становится вся сырой - хоть выжимай! Такие автобусы в народе душегубками называют.

-?Нашего автобуса вообще не дождаться! Интервал движения - 20 минут. На маршруте всего две машины, и если одна из них уходит на обед, интервал увеличивается до 40 минут.

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава Поморья Александр Цыбульский поручил проверить все автопредприятия на соблюдение условий по перевозке пассажиров. В первую очередь, это касается несоблюдения условий контрактов по количеству выпускаемых на маршруты автобусов:

- Очень много жалоб на то, что перевозчики не выполняют контрактные обязательства. У нас по некоторым маршрутам сегодня ходит меньше 30 процентов автобусов! Конечно, они битком набиты людьми, - сказал губернатор.

Но если горожане страдают от "душегубок", то в деревнях нередко сталкиваются с полным отсутствием транспорта на привычных линиях. Как пример - Плесецкий район, где перевозчик недавно отказался отправлять автобусы в поселки Емца и Савинский. Формулировка простая - невыгодно:

- Очень много негативных отзывов было от жителей в связи с односторонним отказом коммерческого перевозчика от автобусного обслуживания маршрута Савинский - Емца, - говорит глава Плесецкого района Игорь Арсентьев. - Сегодня администрацией района размещен новый аукцион на обслуживание трех муниципальных маршрутов: Савинский - Емца, Савинский - Плесецк и Савинский - река Емца - Шелекса. После проведения конкурсных процедур автобусное сообщение по маршрутам будет восстановлено.

Что можно сделать для того, чтобы перевозчики не отменяли рейсы и не возили пассажиров, по словам губернатора, "как шпроты в банке"?

- Отрасль является одной из потерпевших в период распространения коронавирусной инфекции. Для того чтобы запускать дополнительные автобусы, уменьшить интервал движения, избежать скопления людей в транспорте, необходимы дополнительные меры поддержки, дополнительное субсидирование, - считает председатель Совета ассоциации автотранспортников Архангельской области Олег Мишуков.

В час пик автобусы в Архангельске забиты людьми — яблоку негде упасть

По его словам, государственные контракты не покрывают расходы на приобретение нового транспорта - автобусов более высокого класса, причем перевозчики Архангельска стараются сегодня не выпускать на маршруты ЛиАЗы: вместимость их в два раза больше, чем у ПАЗов, но стоимость обслуживания выше в три раза. Несравнима и стоимость топлива - если ПАЗы в Архангельске переведены на газ, то для ЛиАЗов требуется более дорогое дизельное топливо.

- В итоге комфортные низкопольные автобусы нередко стоят "у забора", а маленькие пазики выпускаются на линию, - говорит Олег Мишуков.

Тем временем автоперевозчики Архангельской области ищут все возможные способы снизить убытки. Оказывается, для этого не всегда требуется сокращать количество автобусов. Например, в Северодвин-

ске два автопредприятия объединили свои диспетчерские службы в единую сеть: теперь у них одинаковые номера телефонов и одно "окно" для связи.

А власти Архангельска напоминают, что при выявлении систематических нарушений договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров будут расторгаться в одностороннем порядке. После этого высвобождающиеся маршруты смогут вновь выставляться на конкурс.

Кроме того, по словам главы Архангельска Дмитрия Морева, в столице Поморья будет проведено масштабное исследование пассажиропотока: это позволит отрегулировать количество автобусов на каждом маршруте, а также внести изменения в схему движения:

- Реформа общественного транспорта должна произойти, мы нацелены на то, чтобы запустить ее в начале следующего года. Но перед этим необходимо изучить, как изменилась маршрутная сеть: исследование даст ясную и четкую картину потребностей по передвижению людей, по актуальности маршрутов. Продумаем и новую экономическую модель системы пассажирского транспорта.

Контракт на разработку модели организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в Архангельске недавно заключен. Тем временем министерство транспорта Поморья подводит итоги проверки автоперевозчиков, а в администрациях муниципальных образованиях готовятся к проведению процедур, по итогам которых весной следующего года будут заключаться новые контракты на новых условиях (старые предполагали щадящие штрафные санкции за невыход в рейс).

Справка "РГ"

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Архангельской области" в 2020 году было закуплено шесть новых автобусов для регулярных пассажирских перевозок в Вельском, Няндомском, Онежском и Шенкурском районах. Общее количество автобусов в регионе, по данным Росстата, в 2020 году составляло 4801 единицу, из них 292 могут работать на газомоторным топливе. Тем временем число эксплуатационных автобусов общего пользования на 100 000 населения в Архангельской области за прошлый год снизилось с 91 до 87. Снижение зафиксировано и на Северо-Западе в целом: в Санкт-Петербурге, Калининградской и Вологодской областях, НАО.