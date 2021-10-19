В Вологде психически нездоровая женщина убила девятилетнюю девочку

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль в центральном аппарате Следственного комитета расследование чудовищного преступления, которое удалось раскрыть буквально по горячим следам.

В Вологде почти трое суток спасатели, полицейские и просто неравнодушные жители искали пропавшую девятилетнюю Соню Жаворонкову. Она еще в субботу ушла днем из дома и исчезла. А потом девочку обнаружили погибшей в одной из городских квартир. В преступлении заподозрили 40-летнюю женщину, с которой ребенка видели последний раз. Накануне нашли рюкзак девочки, который висел на заборе. В нем - тетрадка по математике Сони Жаворонковой. Именно в этот район и переместили более активные поиски.

Соня - из неблагополучной семьи. Ее мама, употребляющая спиртные напитки, только на следующий день заметила, что дочки нет дома.

Сотрудники правоохранительных органов пересмотрели все видеозаписи по пути следования ребенка. На последней, сделанной в одном из магазинов, и увидели Соню и еще одну девочку такого же возраста вместе с женщиной. Она покупала им сладости. Позже выяснилось, что она привела девочек к себе домой. Потом одну отпустила, а Соню оставила. И убила. А после сбежала. Ее сняли врачи с поезда Санкт-Петербург - Мурманск. А медиков вызвала бригада поезда. Пассажирка наглоталась каких-то таблеток. Врачи поместили ее в больницу города Беломорска. Оттуда женщину доставят в Вологду.

Имя ее в Следственном комитете не называют, но известно, что гражданка страдает психическим заболеванием - шизофренией. Из-за этого ее лишили родительских прав на двух своих детей. С тех пор она переключилась на чужих. Как сообщают в соцсетях некоторые жительницы Вологды, ее замечали у школ, где она пыталась увести чужих детей.

Что касается матери Сони Жаворонковой, то на нее завели уголовное дело по статье 125 УК РФ - оставление в опасности. И изъяли из неблагополучной семьи старшего брата девочки.

Кстати, уголовная ответственность грозит и должностным лицам органов системы профилактики. Как считают следователи, они не выявили опасное положение девочки в семье, где мать и ближайшие родственники постоянно пьянствовали. Чиновники вовремя не вмешались, не изъяли детей. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Уголовная ответственность грозит и должностным лицам органов системы профилактики

- Семья девочки была неблагополучной, стояла на профилактическом учете. Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики, - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. - Ребенка не вернуть, но обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без внимания и контроля.

А следствие сейчас готовит документы для направления женщины на специальную экспертизу как фигурантку уголовного дела. Хотя уже понятно, что с таким диагнозом, если его подтвердят врачи, она не отправится в места лишения свободы. Если женщина психически нездорова, ее ждет специальная клиника тюремного типа. Побывавшие в подобных заведениях говорят, что на их фоне любая колония - почти санаторий.

В таких спецклиниках пациентов периодически проверяют медики - если человек выздоровел, его будут судить за совершенное преступление. Если нет, то он останется в спецклинике до конца своих дней.