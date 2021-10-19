В Заполярье появится "Школа арктической кухни"

Арктическая кухня сможет претендовать на государственную поддержку как официально признанная креативная индустрия. Это следует из "Концепции творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года", которую недавно утвердил премьер Михаил Мишустин. В этом документе фигурирует и гастрономия. До 1 марта 2022 года Министерству культуры РФ предстоит разработать план реализации данного документа.

Эта реформа откроет широкие возможности для арктической кухни, которая станет одним из наиболее мощных инструментов привлечения туристов в северные регионы. Сейчас ее продвижение ведется с помощью массовых гастрономических мероприятий. На фестивале "Таврида.Арт", который завершился в сентябре в Крыму, действовала лаборатория кулинарного искусства "Гастрономическая карта России". Ее автор и ведущая Екатерина Шаповалова собрала на площадке экспертов и поваров-исследователей из арктических регионов и с Дальнего Востока. Одной из самых популярных площадок фестиваля стала "Библиотека вкусов России". Более 500 ингредиентов-вкусов для нее были доставлены со всей страны. Из Мурманской области были представлены ягель, печень трески, икра сига, клыкач, лосось, морской гребешок, морошка моченая "7 Небо", соусы морошковый и брусничный "Кольский край".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил в ближайшее время рассмотреть возможности создания материально-технической базы для запуска "Школы арктической кухни" с привлечением местных специалистов. Запуск кулинарной школы планируется в период председательства России в Арктическом совете до 2023 года.

- В этом учебном году мы планируем начать производство первого в стране видеокурса "Арктическая кухня - базовая составляющая турпродукта в сфере арктического туризма" с участием автора-методиста Екатерины Шаповаловой, преподавателей университета и команды рестораторов, отельеров и шеф-поваров Мурманской области - рассказала Мария Князева, проректор Мурманского арктического государственного университета.

В декабре 2021 года при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму проект запускает первое в России мобильное приложение по планированию путешествий в сфере гастрономического туризма "ГИД Гастрономическая карта России".

Запуск проекта планируется в период председательства России в Арктическом совете до 2023 года

Тем временем блюда арктической кухни набирают популярность. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе пользуются спросом чипсы из ягеля - особого вида мха, который служит основой питания северных оленей. Производятся они в Мурманской области. Стоимость одной упаковки чипсов колеблется от 600 до 800 рублей - дороже, чем банка красной икры. Правда, чипсы из ягеля покупатели рассматривают не столько в качестве лакомства, сколько как эксклюзивный подарок друзьям и знакомым. В тестовом режиме оленина введена в рацион некоторых школ Мурманской области. Недавно владелица ресторана "Берлога" Валентина Тедеева и шеф-повар Кирилл Бачурин представили блюдо, разработанное для столовых поселка Никель - тефтели из оленины с брусничным соусом и картофельным пюре, а муниципальное учреждение "Центр школьного питания" - холку оленя с картофельным пюре с зеленым маслом.