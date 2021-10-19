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19.10.2021 21:45
Рубрика: Происшествия

Житель Санкт-Петербурга отсудил у языковых курсов 321 тысячу рублей

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Мужчина оплатил компании, организовавшей курсы иностранных языков, цикл занятий, но выучить английский язык не смог - уроки не проводились.

Слушателям обещали, что после курса продолжительностью 6,5 месяца они усовершенствуют свои навыки английского языка до уровня свободного владения, научатся грамотно строить предложения, забудут, что такое языковой барьер, и овладеют навыками восприятия английской речи на слух.

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Кроме того, организаторы курсов должны были помочь петербуржцу с подготовкой экзамена по английскому. Однако гладко было только в рекламном буклете.

Занятия должны были начаться еще в марте. Но слушателей так и не позвали на уроки. Петербуржец прождал до конца мая, а потом потребовал вернуть деньги. Образовательная организация его требования проигнорировала. Тогда мужчина отправил досудебную претензию, а вслед за ней и исковое заявление.

Куйбышевский районный суд Петербурга негодование горожанина поддержал. По решению суда мужчине не только должны вернуть деньги за занятия, но также организаторы курсов должны выплатить ему штраф в размере 96 910 рублей и неустойку на такую же сумму. Плюс ко всему мужчине должны компенсировать оплату судебных расходов и затраты на адвокатов на общую сумму 30 тысяч рублей.

Занятия должны были начаться еще в марте. Но слушателей так и не позвали на уроки

Стоит отметить, что сейчас компания, которая проводила языковые курсы, закрыла представительство в Петербурге. Филиалы фирмы остались только в Москве и Казани.

Комментарий

Михаил Виноградов, юрист:

- В этой истории рано ставить точку. Да, мужчина выиграл суд, но деньги свои он еще не получил. А это самое сложное. В первую очередь петербуржцу сейчас необходимо установить, с кого ему взыскивать деньги.

Если в компании было прямое управление, то все обязательства должен принять на себя центральный филиал. А если, например, в Петербурге языковые курсы организовали франчайзи, то есть независимые предприниматели, которые за роялти пользовались брендом крупной компании, то тогда вопрос со взысканием остается открытым.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Дело в том, что продавец франшизы не несет ответственности по финансовым обязательствам своих франчайзи.

По оценкам экспертов, в пандемию проблема взыскания средств за невыполненные обязательства по договорам о защите прав потребителя стала особенно актуальной. И хотя относительно прошлого года количество жалоб снижается, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года петербуржцы оставили почти 16 тысяч обращений, связанных с нарушениями прав потребителей. Многие предприниматели оказались в сложном положении, они не смогли поставить товар или оказать услуги, за которые ранее заплатил клиент. Поэтому 67 процентов всех обращений граждан связано с некачественными или неоказанными услугами.

Тем не менее законодательство о защите прав потребителя встает на сторону физлиц. Если предприниматель не выполнил свои обязательства, то он нарушил законодательство и потребитель имеет полное право взыскивать ущерб через суд.

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