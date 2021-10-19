Астраханец наладил производство тофу из соевых продуктов

Житель Астрахани, 34-летний Дмитрий Алферов, пять лет назад организовал в регионе производство тофу, популярного среди вегетарианцев и приверженцев здорового питания соевого продукта. В Астрахани конкурентов у Дмитрия нет: спрос на тофу здесь не растет, чего нельзя сказать, к примеру, о Екатеринбурге, где предприниматель открыл филиал. Несмотря на трудности, Дмитрий верит в перспективы бизнеса, ищет новые подходы к продажам и рынки сбыта.

- По образованию я компьютерный инженер, закончил Таганрогский радиотехнический университет, но по профессии отработал всего год - стало скучно, а я человек, который любит все новое, - признался "РГ" Дмитрий Алферов.

До того, как открыть свой бизнес, он пять лет занимался продажами, последняя его должность - менеджер по развитию в крупной финской компании. Со своей бизнес-идеей Дмитрий обратился к другу семьи, который сам когда-то занимался изготовлением соевых продуктов.

- Он сказал, что рынка сбыта для тофу в Астрахани практически нет, покупателей - единицы, - вспоминает Дмитрий. Но это не остановило начинающего предпринимателя. Готовить он любит с шести лет, а взрослым стал к тому же адептом здорового питания, отсюда и возникла идея нового бизнеса.

- Белковая пища обязательно должна присутствовать в рационе, и тофу - один из продуктов, который справляется с этой задачей на отлично: он содержит минимум растительного жира и углеводов, очень мало калорий, но надолго обеспечивает чувство сытости, - утверждает Дмитрий.

Старший товарищ поделился с начинающим бизнесменом технологией производства, помог найти оборудование, поставщика сырья из Краснодара и даже предоставил площади в собственном магазине, который назывался "Союшка", хотя тофу на его прилавках уже лет десять не видели.

И Дмитрий взялся за дело: снял помещение для цеха по изготовлению тофу, сам сделал ремонт, смонтировал оборудование и встал к плите. Начало оказалось успешным. Реализацией тофу заинтересовались несколько астраханских супермаркетов, затем Дмитрию удалось выйти на федеральные сети - крафтовый астраханский тофу появился в "Ленте", постепенно подключились местные кафе. Примерно за год предприниматель окупил первоначальные вложения и... бизнес забуксовал.

- Главной сложностью оказалась неосведомленность населения. Спросите у соседей, знают ли они о тофу. Вряд ли кто-то ответит утвердительно. По моим личным наблюдениям, примерно 95 процентов астраханцев никогда не видели тофу, 98 процентов его не пробовали, а 70 процентов - даже не слышали о таком продукте. По телевизору его не рекламируют, в интернете информация противоречивая. Многие уверены, что соя - это ГМО, - рассказывает Дмитрий.

Между тем, по его словам, выращивание генно-модифицированной сои в России под запретом. Хотя у соевых продуктов в нашей стране действительно изрядно подпорчена репутация, так как некоторые производили добавляют их вместо мяса в сосиски и колбасу, чтобы снизить себестоимость продукции.

- Изначально я думал, что буду работать на двух машинах по изготовлению тофу, а у меня только одна загружена на 20 процентов, - поделился предприниматель. Но он решил осваивать новые рынки. Сначала удача улыбнулась в Екатеринбурге, где Дмитрий когда-то работал: здесь астраханец нашел компаньона и открыл первый филиал. Он не ошибся: на Урале производство и продажи оказались в два раза больше, чем в Астрахани. Затем Дмитрий удачно провел переговоры с представителями федеральных сетей в Волгограде, Волжском, и там тоже появился астраханский тофу.

Правда, во время пандемии спрос на изделия из сои, которые многие россияне не относят к продуктам первой необходимости, снизился. Но весьма кстати пришлась господдержка: центр "Мой бизнес" помог Дмитрию сертифицировать продукт, зарегистрировать товарный знак, снять видеоролик и оплатить 95 процентов расходов рекламы на радио. Хотя, со слов предпринимателя, сейчас самая лучшая реклама его продукции - радио сарафанное. Кроме того, Дмитрий начал снимать видеорецепты для "Инстаграма", демонстрируя, что из тофу можно приготовить все что угодно: плов, вареники, пироги, котлеты и даже сырники. Больше всего просмотров набрал ролик, посвященный приготовлению из тофу лаймового чизкейка.

Сейчас предприниматель строит планы и ведет переговоры по продажам астраханского тофу в других регионах юга России.

- Я просто придерживаюсь здорового образа жизни, занимаюсь любимым делом и приобщаю людей к правильному питанию, - говорит Дмитрий Алферов.

Эксперты, кстати, подтверждают перспективность бизнеса, который строится на основе любимого дела.

- Сейчас хобби или ремесло может приносить доход, сопоставимый с заработком служащего. Мы готовы поддерживать и микропромышленность, отмечая тренд на персонализацию товаров, - сказал руководитель центра "Мой бизнес" в Астрахани Кирилл Каюков. .

Кстати

Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в Астраханской области с начала 2021 года оказал более трех тысяч услуг предпринимателям. Среди них - консультирование по вопросам создания собственного дела, написания бизнес-планов и участия в ярмарках, создание концепции развития, инжиниринговая помощь. Большинство услуг оказываются бесплатно, лишь некоторые - на условиях софинансирования, которое не превышает пяти процентов. Предпринимателям помогают с разработкой и защитой товарного знака и сертификацией. Также предоставляется льготное финансирование: за девять месяцев этого года представителям малого и среднего предпринимательства выдан 61 заем на общую сумму 127 миллионов рублей.