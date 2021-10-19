Директора волжского аквапарка оштрафовали за отказ пустить инвалида

Руководителя аквапарка "XXI век" в Волжском оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ в предоставлении услуги, сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

2 августа посетить водные аттракционы захотела семья с ребенком. Однако сотрудники учреждения не согласились пропустить несовершеннолетнего, сочтя его поведение угрожающим жизни и здоровью прочих посетителей. Ребенок имеет действующую группу инвалидности, установленную сроком на десять лет.

Согласно федеральному законодательству, дискриминация по признаку инвалидности не допускается. Под это понятие подпадает любое ограничение. То есть предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим.

Постановление Роспотребнадзора еще не вступило в законную силу.