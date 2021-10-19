Глава Адыгеи провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Ключевой темой заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, проведенного главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, стал вопрос увеличения койко-мест в ковидных госпиталях и усиление работы в муниципалитетах в рамках прививочной кампании против COVID-19.

По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, за последние две недели произошел резкий рост госпитализированных с коронавирусом. В трех госпиталях проходят лечение 758 человек. Принято решение по увеличению ковидных койко-мест на 400 единиц, для этого используют ресурсы городской больницы. Амбулаторно проходят лечение свыше 1,2 тысячи человек. Для лечения больных коронавирусом задействовано 316 врачей и 863 медсестер. На вызовы ежедневно выезжают 54 бригады скорой помощи.

Из-за роста заболеваемости принято предложение минздрава о приостановке на две недели диспансеризации взрослого населения. При этом поставлена задача сконцентрироваться на реабилитации граждан, переболевших ковидом.

"В данной ситуации нам важно усилить работу единого кол-центра по коронавирусной инфекции за счет привлечения волонтеров "Единой России". Люди должны получать полную информацию о том, что делать и куда обращаться при признаках респираторных инфекций", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера РА Натальи Широковой, темпы вакцинации существенно увеличены. На сегодняшний день прививки получили свыше 123 тысяч человек (41 процент), из них 5,8 тысяч человек ревакцинированы.

Отдельно была проанализирована ситуация по вакцинации в разрезе муниципальных образований. Мурат Кумпилов дал поручения главам территорий по контролю за прививочной кампанией и усилению разъяснительной работы.

"На снижение заболеваемости напрямую влияет вакцинация и следование всем мерам профилактики. Решения оперштаба должны исполняться на местах неукоснительно. Особое внимание - разъяснительной работе в СМИ с подключением соответствующих специалистов по вопросам, связанным с эффективностью вакцинации от коронавируса", - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний доложил о регистрации 247 очагов заболевания. В 43 школах на дистанционное обучение отправлено 102 класса. Принято решение об установлении единых осенних каникул с 25 октября по 7 ноября. Внесено предложение об усилении профилактических мероприятий (масочный режим, температурный контроль и т.д.) во всех организациях республики, обеспечении дезинфекции подъездов в многоквартирных домах.

По вопросу о соблюдении органами госвласти, местного самоуправления и организациями ограничительных мер также выступили председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, врио министра внутренних дел по РА Махмуд Тлюстангелов, начальник Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов, руководители министерств и ведомств, курирующие вопросы строительства, экономики и туризма, а также главы территорий.

Мурат Кумпилов обозначил необходимость ужесточения контроля за выполнением ограничительных мер. Особенно это касается работы рынков, торговых организаций, кафе и ресторанов.

"Все руководители организаций и хозяйствующих субъектов должны отчетливо понимать, что игнорирование ограничительных мер ведет к жестким штрафным санкциям со стороны контрольно-надзорных органов", - подчеркнул Мурат Кумпилов.