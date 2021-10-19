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19.10.2021 15:45
Рубрика: Власть

Глава Крыма ушел в отпуск впервые за три года

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ушел в ежегодный отпуск, который продлится семь календарных дней, до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
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Стоит отметить, что с весны 2014 года, когда Аксенов возглавил российский Крым, он объявлял об отпуске всего три раза. В том числе последний раз он позволял себе отдых на две недели в 2018 году.

Обычно глава Крыма отдыхает на полуострове, правда, и в это время он обычно продолжает встречаться с крымчанами и посещать важные для полуострова объекты. Так, после отпуска в августе 2017 года Аксенов рассказал, что провел его часть "на работе и в патруле, а в море купался один раз", посетив при этом более 50 населенных пунктов.

На время отпуска Аксенова исполнять его обязанности будет председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

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