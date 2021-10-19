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19.10.2021 11:36
Рубрика: Власть

Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону депутаты гордумы утвердили главой администрации города - действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко. С ним будет заключен четырехлетний контракт.

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Отметим, что выборы руководителя исполнительной власти в донской столице проходили в несколько этапов. В первом этапе конкурса приняли участие пять человек, которые представили на суд конкурсной комиссии программы развития мегаполиса.

После оценки документов и собеседования трое соискателей не смогли выйти в следующий тур конкурса - это Дмитрий Одинцов, экс-депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров и депутат ростовской думы Дмитрий Олейников.

В финал вышли первый заместитель администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров и действующий градоначальник Алексей Логвиненко. Первый соискатель набрал 50 баллов, а второй - 59. Большинство фракций городской думы и правительство региона высказались в пользу действующего мэра. В ходе открытого голосования 34 депутата проголосовали за кандидатуру Алексея Логвиненко и лишь двое депутатов было против.

Выступая с ответным словом глава администрации Ростова пообещал продолжить курс на привлечение инвестиций, создать сеть легкого рельсового транспорта, сосредоточиться на развитии города и создании комфортной среды.

Справка "РГ"

Алексей Логвиненко родился 10 июня 1974 года в городе Таганроге Ростовской области. После окончания Таганрогского государственного радиотехнического университета в 1996 году проходил службу в армии. С 1997 по 2016 годы работал в МВД, а 23 октября 2019 года назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону.

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