Южный федеральный университет отмечает 106-летие

18 октября в Зональной публичной библиотеке имени Ю.А. Жданова прошло торжественное мероприятие, посвященное очередной годовщине вуза - 106-летию Южного федерального университета.

В мероприятии, посвященном 106-летию ЮФУ, приняли участие ректор ЮФУ, представители проректорского корпуса, руководители структурных подразделений, ученые, преподаватели и студенты вуза.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились научный руководитель Южного федерального университета Владимир Исаакович Минкин и ректор ЮФУ Инна Константиновна Шевченко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба и другие.

"Сегодня мы празднуем сто шестилетие ЮФУ, которое совпадает с пятнадцатой годовщиной создания федерального университета. Надеемся, что попадание в программу "Приоритет 2030" и победа в треке "Исследовательского лидерства" действительно новым импульсом, вектором направленного действия для развития университета. Это позволит нам по-новому посмотреть на те задачи и решения, которые мы ставили перед собой и оценить свой вклад в реализацию национальных целей в рамках национального проекта "Наука и университеты"", - отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Научный руководитель Южного федерального университета Владимир Минкин в своем приветственном слове рассказал о влиянии университета на становлении науки на Дону.

"За 106 лет из небольшого провинциального университета вырос крупнейший на Юге страны научно-образовательный центр. В настоящее время ЮФУ занимает одно из ведущих мест в системе высшего образования России. И недавние перемены - переход университета на стадию исследовательского влечет за собой положительные перемены", - подчеркнул Владимир Минкин.

Научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин. Фото: Пресс-служба ЮФУ

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба поздравил присутствующих с днем рождения университета и пожелал университету дальнейшего роста и процветания.

"Я очень рад, что Южный федеральный университет следуют своим традициям, которые были заложены в систему высшего образования еще на заре ее становления в нашей стране. Это симбиоз науки и образования", - сказал Владимир Гурба.

В ходе торжественного мероприятия на праздничном концерте выступили с музыкальными и танцевальными номерами творческие коллективы структурных подразделений Южного федерального университета.

Ведомственные награды от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, грамоты и благодарственные письма, были вручены сотрудникам Южного федерального университета. Также к 106-летию ЮФУ были присуждены звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации".

В рамках торжеств в этот день состоялось открытие интерактивного арт-объекта "Выдающиеся ученые ЮФУ", посвященного Году науки и технологий и дню рождения вуза. На внешней стороне арт-объекта располагается интерактивный экран с QR-кодами и информаций, которая касается трех выдающихся ученых ЮФУ - ректоров вузов, впоследствии влившихся в Южный федеральный университет: Ю.А. Жданов (РГУ), А.А. Греков (РПИ), А.В. Каляев (ТРТИ).

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия дан старт Фестиваля науки Юга России, который приурочен к Году науки и технологий и 106-летию ЮФУ. Фестиваль пройдет в гибридном формате 23-25 октября, все ключевые мероприятия фестиваля будут доступны широкой аудитории в Сети.

Материалы предоставлены Центром общественных коммуникаций ЮФУ