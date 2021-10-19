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Рубрика: Общество

Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы

Текст: Ирина Белова, Лариса Ионова
В регионах продолжается оздоровительная детская компания. Многие могут отправиться в санатории по бесплатным путевкам. В каждом регионе - свои нюансы такой социальной льготы. Корреспонденты "РГ" узнали, как она действует в Краснодарском крае и Ростовской области.

"Орленок" уходит в зиму

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Министерство труда и социального развития Краснодарского края обеспечивает льготными путевками в санатории и лагеря детей, имеющих российское гражданство и проживающих на территории региона.

Ведомство предоставляет бесплатные санаторно-курортные путевки детям от семи до пятнадцати лет. Кто может их получить?

"Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых (законных представителей) является инвалидом, обеспечиваются путевками (курсовками) в первоочередном порядке, - рассказал замминистра Дмитрий Рогачев. - Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения Краснодарского края в муниципальных образованиях. Имеют преимущественное право на получение путевок также дети, добившиеся успехов в общественной деятельности, учебе, победители соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров и конкурсов".

В этом году минтруда Кубани выдало детям около 30 тысяч путевок. Оздоровительная кампания пройдет до 14 ноября включительно. Всего в регионе находятся 108 стационарных круглогодичных и сезонных лагерей и санаториев, из которых только 26 государственных.

Детский отдых в Краснодарском крае весьма популярен. Тем более здесь располагается один из фаворитов - круглогодичный Всероссийский детский центр "Орленок", где до 25 октября проходит одиннадцатая смена. В ноябре и декабре там планируется провести еще две смены.

Кстати, в этом сезоне после пандемийных ограничений в "Орленке" начали принимать ребят из других регионов. Так, допустимая загрузка учреждений на Кубани в этом году увеличена с 50 до 75 процентов. Отметим, что 80 процентов путевок в "Орленок" - бесплатные, их получают одаренные дети со всей страны. Но чаще всего на Черноморское побережье приезжают свои, местные ребята.

Пока только для своих

В Ростовской области традиционно работает такая мера поддержки социально незащищенных групп населения как бесплатные путевки в детские лагеря.

Кроме того, семьи, которые самостоятельно приобретают путевки в санаторные лагеря или санатории, входящие в перечень санаторно-курортных учреждений, после отдыха имеют возможность компенсировать от 50 и до 100 процентов понесенных расходов в зависимости от количества дней пребывания и имущественной обеспеченности семьи.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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Право на бесплатную путевку в санаторный оздоровительный лагерь в соответствии с медицинскими показаниями сроком на 24 дня имеют дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Ростовской области десять санаторных оздоровительных лагерей принимают детей на отдых (всего в области 27 лагерей, включая загородные). В этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции постановлением Правительства области приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ростовской области. Поэтому оздоровительные лагеря региона принимаются только дети, проживающие или пребывающие в Ростовской области. Прием иногородних детей пока приостановлен.

"Большая часть ребят отдыхает, конечно, в летний сезон, - рассказала "РГ" заведующий сектором организации и контроля отдыха и оздоровления детей минтруда области Янина Кудрявец. - В данный момент отдыхают 250 детей в двух санаторных оздоровительных лагерях, находящихся на Таганрогском заливе. Они продолжат работу и в период осенних каникул, приняв на оздоровление около тысячи юных дончан".

Стоит отметить, что осенние смены организованы в строгом соответствии с соблюдением санитарных правил, а также без отрыва от учебного процесса.

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