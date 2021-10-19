Может ли таксист в Сочи зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц

Эксперты начали обсуждать законопроект о такси, разработанный Минтрансом РФ. Проблемы в этой отрасли действительно назрели нешуточные. Причем на юге они имеют свою специфику, тем более если речь идет о Черноморском побережье Краснодарского края. Возможно, именно поэтому пятая Всероссийская конференция TAXI-2021 прошла в Сочи.

- На подработку в Сочи стремятся многие водители такси, особенно из соседних республик. Ведь пока не все границы открыты, город перенасыщен туристами, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. - При этом на курорте водители часто жульничают. Например, при встрече с пассажиром просят отказаться от заказа и перечислить деньги напрямую, чтобы не платить комиссию агрегатору.

Примечательно, что, возвращаясь с конференции, я тоже столкнулась с таксистом, попросившим перевести ему деньги. "Вы первая, кто отказался, - признался водитель. - Всегда попадаются сговорчивые пассажиры".

Между тем, по мнению директора управляющей организации такси "Максим" Максима Шушарина, у сочинских таксистов нет проблем с заработком.

- Таксисты зарабатывают в месяц в среднем по 200-300 тысяч рублей, - отметил он. - Например, в сезон водитель минивэна в Сочи за 20 дней получил 400 тысяч рублей.

- Это фантастика! - считает руководитель "ТТ-такси" Ани Торосян из Сочи. - Наша главная проблема - слишком маленькие цены. При стоимости поездки 50 рублей сложно заработать, даже учитывая баллы мотивации и оценки пассажиров. Минимальный порог оплаты должен быть 200 рублей, ведь такси - это комфорт, за который нужно платить.

С ней согласились многие участники конференции, посетовав, что в России машины с "шашечками" конкурируют с автобусом.

- Низкая цена на услуги такси сказывается на безопасности: водитель недосыпает, он хочет получить больше заказов, чтобы больше заработать, - объясняли одни участники дискуссии. - Конечно, таксисты скучают по советским временам, когда к ним выстраивались очереди из пассажиров и часто можно было услышать: "Шеф, плачу два счетчика!", - парировали другие эксперты.

Но, как выяснилось, в будущем законе действительно предусмотрена нижняя ценовая планка на услуги такси, правда, пока это относится только к Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Однако, по словам депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова, такой подход необходимо проецировать на все субъекты России.

- Нижняя планка защищает водителя от демпинга, - объяснил он. - Но необходима и верхняя, чтобы защитить пассажиров от скачков цен. Например, в праздничные дни, когда поездка может обходиться в несколько раз дороже. Нужно найти золотую середину, чтобы такси не было слишком дорогим для пассажира и слишком дешевым для водителя.

Впрочем, как отмечают эксперты, и других проблем в отрасли накопилось немало.

- Это и большое количество нелегальных перевозчиков, и сложности с предрейсовым осмотром водителей, - отметила Ирина Зарипова. - Дело в том, что сейчас удаленный медосмотр вне закона, но уже имеются необходимые для его проведения технологии. Водитель через терминал может измерить температуру или, например, пройти проверку на употребление наркотических веществ. Законопроект о такси поможет использовать удаленный медосмотр, да и в целом заставит таксистов работать легально.

В результате нынешние нелегалы начнут платить налоги по четыре процента с транзакции, а пассажиры будут уверены в том, что за рулем находится трезвый, адекватный и отдохнувший водитель. Кроме того, все автомобили такси станут проходить техосмотр, тем более что его, как и медосмотр, можно проводить удаленно.

Эксперты отмечают, что пока теневой оборот в сфере такси в России остается на прошлогоднем уровне и составляет 800 миллиардов рублей, а количество нелегалов не сократилось. По неофициальным оценкам, в отрасли задействовано два миллиона таксистов, а разрешений выдано всего 430 тысяч. Причем на автомобили такси оформлено лишь 170 тысяч полисов ОСАГО. И это большая проблема, в том числе для Кубани.

- Несмотря на то что полис ОСАГО для обычных машин стоит 20 тысяч рублей, а для такси - 40-50 тысяч, страховые компании под разными предлогами отказываются оформлять страховку, ведь вероятность попасть в ДТП среди таксистов в два раза выше, - подчеркнула Торосян.

Между тем

В этом году комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"), предназначенная для защиты водителей от переутомления и переработки, заработала в Москве и Московской области. Примерно через два-три месяца ее хотят передать субъектам РФ, в том числе и Краснодарскому краю.