Почему в Ростове каждый четвертый горожанин имеет подработку

С начала года, по данным официальной статистики, доходы населения Ростовской области составили 757,6 миллиарда рублей, а средняя заработная плата - 37 821 рубль. Тем не менее более половины трудоспособного населения столицы Южного федерального округа помимо основной работы имеют подработку или хотели бы найти дополнительный источник заработка.

24 процента жителей Ростова-на-Дону подрабатывают "на стороне", а еще 56 - готовы дополнительно трудиться в свободное от основной работы время. Таковы данные социологического исследования, в котором участвовали 2500 жителей донского мегаполиса в возрасте от 18 до 60 лет.

- Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная деятельность предполагает постоянную удаленку, - 41 процент. Среди тех, кто переведен на дистанционную работу в связи с пандемией коронавируса, дополнительный заработок имеют 39 процентов опрошенных. А среди тех, кто работает на глазах у работодателя, - почти в два раза меньше, 22 процента, - рассказала руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

При этом сотрудники, которые трудятся на территории работодателя, могут уделять подработке примерно 10 часов в неделю, то есть около полутора часов за трудовую смену. Иными словами, токарь или фрезеровщик может выточить на станке всего лишь несколько деталей, а программист - выполнить несколько операций.

Большую свободу действий имеют наемные работники, переведенные на дистанционный режим: они могут выполнять заказы в удобное для себя время и самостоятельно корректировать трудовой процесс.

При этом почти половина жителей Ростова-на-Дону, для которых удаленка была нормой и до локдауна, благодаря подработке получают более 30 процентов от их доходов на основной работе.

У остальных ростовчан, работающих очно или переведенных на удаленный режим в пандемию, заработки ниже, около 23 процентов доходов. Неоднозначно выглядит и график подработки в различное время года.

"Летом горожане подрабатывают чаще, чем зимой: 24 процента - в августе и 17 - в январе 2021 года", - сообщается в исследовании. .

Прямая речь

Виктор Москаленко, руководитель полиграфического и издательского предприятия:

- Если говорить о подработке, то я против того, чтобы мои сотрудники, в том числе корректоры, дизайнеры, макетчики и типографские рабочие, дополнительно зарабатывали на стороне. Занимаясь шабашкой в рабочее время, они могут допустить брак на основной работе. Происходит также неучтенный износ оборудования, повышается расход материалов и электроэнергии. Кроме того, если люди работают в неурочное время, то они не успевают отдохнуть и восстановить силы для полноценного трудового дня. Лучше платить достойную зарплату и спрашивать по конечному результату, чем загонять человека в кабалу и вынуждать его делать несколько дел одновременно.