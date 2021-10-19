В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги

В Калмыкии 38-летнего жителя республики подозревают в публичной реабилитации нацизма. Уголовное дело заведено Яшкульским межрайонным следственным отделом республиканского управления СКР.

Подозреваемый, по данным следствия, отбывая наказание за другое преступление в исправительной колонии №2, нарисовал на страницах библиотечной книги нацистскую символику и оставил записи, в которых дал положительную оценку нацизму.

"Он же 19 мая 2021 года, в 12 часов 38 минут, находясь в прогулочном дворике данного исправительного учреждения, публично, в присутствии сотрудников колонии и осужденных, общей численностью не менее 19 человек, с целью реабилитации нацизма одобрительно высказался о деятельности Гитлера и СС", - сообщает правоохранительное ведомство.

К моменту возбуждения уголовного дела подозреваемый освободился из колонии, но сейчас задержан и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. По месту его жительства проведен обыск.