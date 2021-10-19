В Крыму в ДТП с ВАЗом под управлением подростка погибла школьница

В Советском районе Крыма в автокатастрофе погибла 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2106, за рулем которого находился подросток. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ДТП произошло сегодня в полночь в поселке Советский.

- По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево, - уточнили в МВД. - За рулем автомобиля находился 17-летний подросток, который в результате ДТП получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. 16-летняя пассажирка, находящаяся в салоне автомобиля, погибла на месте ДТП.

Следственный отдел ОМВД России по Советскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках разбирательств назначены несколько экспертиз, в том числе автотехническая и трассологическая. Также следователи установят, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.