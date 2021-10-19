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19.10.2021 10:45
Рубрика: Власть

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей

Текст: Илья Изотов
В Республике Крым вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, которые наиболее активно контактируют с клиентами и посетителями. Соответствующее постановление подписал врио главного государственного санитарного врача РК Дмитрий Крутиков.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

Решение принято исходя из стабильного прироста заболеваемости коронавирусом в среднем на 20-25 процентов в неделю. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за месяц вырос в 2,1 раза, а в группе 50-64 года - в 2,3 раза.

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Согласно документу, опубликованному на сайте регионального управления Роспотребнадзора, обязательную вакцинацию должны пройти все чиновники государственного и муниципального уровня, работники сферы, образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, учреждений культуры, театров, кинотеатров и концертных залов.

Такое же требование вводится для всех работников торговли, в том числе в курьерском формате, общественного питания (в том числе при доставке), транспорта, салонов красоты и бытовых услуг, массажных и косметических салонов, фитнес-центров, бассейнов.

Потребуют сертификатов о вакцинации и от работников почты, сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций многофункциональных центров госуслуг.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Согласно постановлению, до 15 ноября все перечисленные работники должны поставить укол первым компонентом вакцины, а до 20 декабря 2021 года - вторым. Всего должно быть вакцинировано до 80 процентов работников перечисленных выше предприятий и организаций, работающих как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому. Исключение сделают лишь для граждан, имеющих медицинские противопоказания для вакцинации. Списки работников, подлежащих вакцинации, руководители предприятий должны предоставить в медицинские организации по принципу территориальной принадлежности до 1 ноября.

За последние сутки в Крыму выявлено 604 случая заражения COVID-19, 17 человек скончались. В стационарах на лечении находятся 4322 пациента. Из них с коронавирусом 410 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В этой тревожной ситуации вакцинированы первым компонентом 555 тысяч человек, первым и вторым - 513 тысяч.

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