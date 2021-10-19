В России появился электронный сервис для закупки племенного скота

Электронный сервис для покупки сельскохозяйственных животных "Скотный двор" заработал на юге России. Он действует по всей стране и помогает начинающим фермерам менее чем за двое суток подобрать оптимальных поставщиков скота по десяти основным критериям.

Как говорят основатели проекта, сейчас фермеры и хозяйства, которые закупают животных для агробизнеса (КРС, свиней и овец), обычно ищут поставщиков с помощью так называемого сарафанного радио или в интернете. Это бывает дорого, неудобно и ненадежно. А запущенный в Ростове стартап работает довольно просто. Клиент может позвонить на телефон горячей линии или оставить заявку на сайте. Нужно только ответить на 10 коротких вопросов, например, сколько голов скота и какой породы ему нужно, указать необходимые сроки поставки, предпочтительную схему логистики, финансирования и так далее.

- Например, вам нужно купить 100 телочек ярославской породы с 15 октября по 15 ноября. Наши операторы проверяют информацию и публикуют заявку на аукционе. В ту же секунду все зарегистрированные у нас заводчики скота ярославской породы получают мгновенные уведомления по SMS или по электронной почте и могут принять участие в торгах, - рассказывает Дмитрий Беляев, один из основателей проекта. - Мы принимаем предложения 36 часов. После этого останавливаем торги, выбираем пять наиболее подходящих вариантов и передаем их покупателю. Ему остается лишь сделать окончательный выбор. Таким образом, покупатель быстро получает актуальные и самые лучшие предложения со всей России. Причем бесплатно, а небольшую комиссию платит продавец, и то только в случае успешной сделки. Зато у продавца появляется постоянный рынок сбыта и актуальные запросы со всей России. При этом даже не нужен интернет: оставить свою заявку на участие в аукционе и получить лучшее предложение можно при помощи обычного мобильного телефона.

По словам советника президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, такой проект может быть интересен в первую очередь Минсельхозу России, реализующему госпрограммы "Семейные животноводческие фермы" и "Начинающий фермер".

- Государство пытается восстановить животноводство и выделяет на это немалые деньги. И логично, если бы люди, покупающие скот за бюджетные деньги, делали это не где и как придется, а на открытом аукционе. Ведь таким образом минимизируется вероятность коррупции и подлога документов. Аукцион также позволил бы сократить расходы бюджета на сотни миллионов в масштабах всей России, - рассуждает эксперт. - И конечно, он снизит риск для начинающих и неопытных животноводов.

При этом Корнюш подчеркивает: поставщикам нужно проходить строгий контроль при регистрации, чтобы они имели актуальный статус племенного репродуктора, все необходимые ветеринарные справки и другие документы. Но при этом информационный сервис по закону не может нести ответственность за деятельность поставщиков, он всего лишь помогает найти нужные данные. Проверять актуальность документов и брать справки на конкретную партию скота покупателю придется самостоятельно.

При этом новый сервис не планирует ограничиваться лишь помощью в подборе сельскохозяйственных животных.

- Нашим клиентам часто нужны услуги по перевозке скота, строительству ферм, консалтинг, услуги ветеринара и так далее. Их можно заказать через сервис у легальных компаний с большим опытом работы. Это должно упростить работу и начинающим, и опытным животноводам, - резюмирует Беляев.