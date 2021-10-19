В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты

В Севастополе мужчина во время подводной охоты у мыса Херсонес получил смертельные травмы головы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба транспортной полиции Крыма.

ЧП произошло в воскресенье, 17 августа, во второй половине дня в районе Херсонесского маяка. Двое мужчин 1970 и 1954 годов рождения вместе приехали на подводную охоту. В море они разошлись в разные стороны, и после нескольких погружений на берег вернулся только старший из охотников.

Тело второго на следующий день в десятках метрах от берега нашли сотрудники МЧС. Экспертиза показала, что мужчина скончался от травм головы, нанесенных, предположительно, винтом маломерного судна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Транспортная полиция ищет свидетелей трагедии.