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19.10.2021 12:39
Рубрика: Происшествия

В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе мужчина во время подводной охоты у мыса Херсонес получил смертельные травмы головы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба транспортной полиции Крыма.

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ЧП произошло в воскресенье, 17 августа, во второй половине дня в районе Херсонесского маяка. Двое мужчин 1970 и 1954 годов рождения вместе приехали на подводную охоту. В море они разошлись в разные стороны, и после нескольких погружений на берег вернулся только старший из охотников.

Тело второго на следующий день в десятках метрах от берега нашли сотрудники МЧС. Экспертиза показала, что мужчина скончался от травм головы, нанесенных, предположительно, винтом маломерного судна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Транспортная полиция ищет свидетелей трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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