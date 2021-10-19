В Севастополе заработал новый способ оплаты покупок по QR-кодам

В торговых точках Севастополя запустили оплату по QR-коду через систему быстрых платежей Банка России (СБП). Услуга обойдется предпринимателям в 2-3 раза дешевле экварийнга, а до конца 2021 года она и вовсе будет бесплатной: банки возвращают комиссию благодаря бюджетной субсидии. Однако бизнес в городе не спешит подключаться к новому сервису.

Оплачивать товары и услуги через СБП можно с помощью мобильных приложений банков, а также приложения "СБПэй". Комиссия составляет от 0,4 до 0,7 процента от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Сервис позволяет значительно снизить расходы на экварийнг как крупным торговым сетям, так и малому бизнесу. В небольших торговых точках часто принимают оплату только наличными или предлагают перевести деньги на личную карту, поскольку расходы на терминал для безналичного расчета для них слишком высоки.

Для малого и среднего бизнеса до конца 2021 года предусмотрена компенсация затрат на банковские комиссии за прием оплаты через СБП. Из федерального бюджета для этого выделено 500 миллионов рублей. В программе участвуют 52 банка, включая два крымских. По данным Минэкономразвития РФ, в октябре первые компенсации за использование системы в июле и августе получат 10 тысяч компаний малого бизнеса. Банкам уже перечислена субсидия в размере 9,8 миллиона рублей. Более 90 процентов получателей поддержки - это микропредприятия из сферы торговли.

Вместе с тем, в Крыму оплата по QR-кодам пока не пользуется большим спросом. Банк РНКБ запустил этот сервис в августе, в Севастополе к настоящему времени подключены 37 торговых точек, сообщили представители банка на встрече с бизнес-сообществом Севастополя.

- Сервис работает на онлайн-кассах РНКБ, которые могут генерировать QR-коды, - рассказала начальник отдела продаж и обслуживания эквайринга РНКБ Инна Панова. - В Севастополе установлено около 220 таких касс. Планируем к четвертому кварталу охватить 80 процентов партнеров этой услугой.

По ее словам, касса с возможностью генерировать QR-коды стоит 36-38 тысяч рублей. Это оборудование "два в одном": и касса, и платежный терминал, поэтому покупать его выгодно. В среднем клиенты банка приобретают около 30 таких касс в месяц, а в летний курортный сезон - около 60.

- Стандартная комиссия по эквайрингу - 2,2 процента, у партнеров банка она снижена до 1,7 процента, - говорит Панова. - Ставки по QR-кодам значительно ниже - от 0,4 до 0,7 процента. Зачисление средств происходит в течение одной минуты. Если клиенты интересуются, мы предоставляем эту услугу и компенсации.

Панова отметила, что в Севастополе за 2021 год произошел прорыв: за первое полугодие город поднялся по количеству платежных терминалов на тысячу жителей с 43-й на 12 позицию среди регионов России.

Акционерный банк "Россия" представит бизнесу готовое решение для оплаты QR-кодами в октябре, сообщил заместитель управляющего симферопольским филиалом АБ "Россия" Алексей Бояркин.

- Проблема в том, что технология новая, и готового промышленного решения нет, - рассказал Бояркин. - СБП - это не эквайринг, технология кардинально отличается. Надо решить две задачи: как визуализировать QR-код, предоставить его потребителю, и как доставить до торговой точки информацию о том, что перевод совершен. Коллеги сделали это на онлайн-кассе. Мы решаем задачу на стандартном эквайринговом оборудовании, расширяя его функциональность. Доработки уже проходят тестирование и в октябре выйдут в эксплуатацию.

Малый бизнес Севастополя пока не готов внедрять новинку, поскольку не все клиенты умеют пользоваться мобильным приложением для оплаты. Покупателям придется объяснять, как совершить оплату по QR-коду, а это займет время и соберет очередь. Также работа сервиса будет зависеть от качества мобильного интернета. Однако бизнес заинтересован в том, чтобы меньше платить за эквайринг.

- QR-код очень долог в оплате, клиенту проще достать карту, и его не интересуют мои проценты, - говорит глава севастопольского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" Шерьян Сеитмеметов. - В то же время, оплата через эквайринг сегодня достигает 70 процентов у некоторых торговых точек, особенно в супермаркетах и общепите - там, где люди торопятся. Если умножить 70 процентов на годовую выручку и размер комиссии, то получатся сумасшедшие цифры. Поэтому очень хотелось бы увидеть примеры использования QR-кодов. Система будет интересна там, где нет короткого интервала обслуживания покупателей.

Однако представители банков полагают, что у СБП есть масса преимуществ в первую очередь для предпринимателей.

- В СБП деньги поступают на расчетный счет организации непосредственно в момент оплаты покупки, а в эквайринге зачисление происходит на следующий рабочий день, - говорит Алексей Бояркин. - Комиссия отрегулирована ЦБ РФ и едина по всей стране. Для бизнеса, в том числе и крупного, есть большой интерес стимулировать развитие этого сервиса. Есть, конечно, места, где существует проблема с интернетом, но в городской черте она не так активно проявляется. А в эпоху развития связи 5G такая проблема должна уйти полностью.

- Предпринимателям система СБП нравится, вопрос в информированности держателей карт, - говорит Инна Панова. - Чтобы рассчитаться по QR-коду, надо зайти в мобильное приложение, открыть меню, считать код. Проще, наверно, достать карту или рассчитаться телефоном через NFC. Мы считаем, что сервис будет в первую очередь интересен малому и среднему бизнесу, где есть возможность уделить больше времени покупателям. Во всяком случае, пока клиенты не привыкнут.

Комментарии

Юрий Соломенник, заместитель управляющего севастопольским отделением Центробанка РФ:

- Банк России активно продвигает систему быстрых платежей. Практически все кредитные организации уже интегрировали ее, однако бизнес-сообщество пока недостаточно информировано. Изначально система была внедрена для бизнеса. С 1 октября ЦБ РФ ограничил комиссию в рамках одной операции в СПБ, она не может быть выше 1500 рублей независимо от суммы операции. То есть если у крупной торговой сети сумма одной операции будет более 300 тысяч рублей, комиссия составит не более 1500. Для торговых сетей этот сервис очень привлекателен, так как позволит снизить накладные расходы и оперативно получать денежные средства.

Мария Литовко, вице-губернатор Севастополя:

- Банк запустил оплату по QR-коду, но пока эту возможность использует неширокий круг предпринимателей. Скорее всего, недостаточно информации. Условия для предпринимателей выгоднее, чем при обычном эквайринге. Фактически использование системы в этом году бесплатное благодаря субсидиям. Наша задача - создать диалог между банками и бизнесом, снять опасения предпринимателей, информировать о новых возможностях. Тем более что вскоре все три работающих в Крыму банка смогут предоставить своим клиентам удобные решения для оплаты по QR-коду.