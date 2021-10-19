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19.10.2021 10:49
Рубрика: Общество

В Сочи вода в море остыла на две недели раньше обычного

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

У берегов Сочи вода в Черном море остыла примерно на две недели раньше привычного срока. Об этом "РГ" сообщил заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Александр Колесник.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Обилие штормов на Черноморском побережье не давало возможности морской воде полноценно прогреться, также температурный фон понизился раньше, чем обычно, - рассказал он. - Эти факторы привели к тому, что бархатный сезон оказался на грани срыва. Как правило, еще около двух недель, до конца октября, тепло.

В ближайшие два дня в Сочи, как и на всей территории Краснодарского края, температура воздуха понизится, а в воскресенье погода станет близкой к ноябрьской. Похолодание усилится дождями, а в горах выпадет снег.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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