Военные отработали на учении в Крыму защиту побережья

На полигоне Опук в Крыму прошло учение, на котором подразделения Черноморского флота отработали защиту побережья от вражеского десанта.

Если не брать во внимание географию этих маневров, то "наших" и "не наших" там, в общем-то, не было. Все были своими. Просто одним участникам по сценарию досталась роль обороняющихся, а другим - наступающих. Причем в ходе учения те и другие менялись местами.

На первом этапе маневров морские пехотинцы, которых в район учебной операции доставили большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", высадились на полуостров. Сначала они с боем заняли участок побережья. Затем выдвинулись вглубь позиций условного противника. Огневую поддержку с моря десанту обеспечили экипажи крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Ингушетия", ракетных кораблей "Набережные Челны" и Р-60.

В свою очередь, части береговой обороны и пришедшие им на помощь танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Южного военного округа сосредоточились на подавлении вражеской корабельной артиллерии и нанесении ударов по морскому десанту. В это время с воздуха атаковали корабли, и уничтожали морскую пехоту самолеты оперативно-тактической авиации Су-34.

В итоге свои задачи на этом учении выполнили все. Береговые войска продемонстрировали готовность эффективно вести противодиверсионную оборону Крыма, бороться с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта. А морпехи и четыре десятка кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии потренировались в захвате и удержании плацдарма на побережье.

Такого рода учения в Крыму наши военные проводят регулярно. Все они преследуют единственную цель - продумать до мелочей и отработать на практике различные варианты защиты полуострова от вторжения с суши, моря и воздуха. Хотя эти маневры проходят на нашей земле, в российских территориальных водах и воздушном пространстве РФ, они практически всегда вызывают негативную реакцию на Западе. США и их союзники по НАТО тут же обвиняют Россию в агрессивных действиях и нагнетании напряженности в Черноморском регионе.

Кто на самом деле этим занимается и постоянно устраивает провокации неподалеку от Крыма, хорошо известно. Достаточно вспомнить, как в июне нынешнего года российские военные и пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Это случилось после того, как корабль внаглую нарушил границу РФ в районе мыса Фиолент.