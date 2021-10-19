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19.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33740 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 33740 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5700
  • 2 Санкт-Петербург 3220
  • 3 Московская область 2955
  • 4 Самарская область 921
  • 5 Нижегородская область 715
  • 6 Воронежская область 689
  • 7 Республика Башкортостан 664
  • 8 Республика Крым 604
  • 9 Пермский край 600
  • 10 Свердловская область 594
  • 11 Ростовская область 587
  • 12 Красноярский край 504
  • 13 Смоленская область 425
  • 14 Челябинская область 419
  • 15 Саратовская область 411
  • 16 Оренбургская область 402
  • 17 Омская область 398
  • 18 Иркутская область 395
  • 19 Ставропольский край 381
  • 20 Волгоградская область 380
  • 21 Алтайский край 374
  • 22 Ульяновская область 370
  • 23 Удмуртская Республика 369
  • 24 Архангельская область 358
  • 25 Брянская область 357
  • 26 Тверская область 338
  • 27 Пензенская область 322
  • 28 Липецкая область 318
  • 29 Хабаровский край 315
  • 30 Калининградская область 314
  • 31 Вологодская область 311
  • 32 Тюменская область 309
  • 33 Ленинградская область 303
  • 34 Севастополь 301
  • 35 Белгородская область 298
  • 36 Владимирская область 294
  • 37 Курская область 286
  • 38 Республика Карелия 283
  • 39 Республика Коми 278
  • 40 Забайкальский край 275
  • 41 Республика Саха (Якутия) 260
  • 42 Новосибирская область 257
  • 43 Псковская область 254
  • 44 Краснодарский край 254
  • 45 Орловская область 248
  • 46 Ярославская область 243
  • 47 Астраханская область 236
  • 48 Приморский край 236
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 231
  • 50 Кемеровская область 216
  • 51 Кировская область 215
  • 52 Ивановская область 205
  • 53 Новгородская область 202
  • 54 Мурманская область 198
  • 55 Рязанская область 194
  • 56 Курганская область 179
  • 57 Тульская область 173
  • 58 Костромская область 165
  • 59 Тамбовская область 162
  • 60 Республика Хакасия 160
  • 61 Калужская область 155
  • 62 Томская область 150
  • 63 Республика Бурятия 145
  • 64 Амурская область 138
  • 65 Республика Дагестан 136
  • 66 Республика Татарстан 132
  • 67 Республика Чувашия 131
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
  • 69 Республика Мордовия 121
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 109
  • 71 Республика Марий Эл 99
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 73 Чеченская Республика 80
  • 74 Республика Ингушетия 68
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 67
  • 76 Республика Тыва 65
  • 77 Республика Адыгея 65
  • 78 Республика Калмыкия 59
  • 79 Камчатский край 41
  • 80 Еврейская автономная область 38
  • 81 Республика Алтай 32
  • 82 Сахалинская область 20
  • 83 Чукотский автономный округ 18
  • 84 Магаданская область 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 060 752 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Сахалинская область 0,06%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Магаданская область 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 015 смертей:
  • Москва 73
  • Санкт-Петербург 68
  • Краснодарский край 40
  • Нижегородская область 39
  • Свердловская область 39
  • Ставропольский край 35
  • Республика Башкортостан 35
  • Пермский край 33
  • Ростовская область 29
  • Алтайский край 29
  • Челябинская область 28
  • Пензенская область 27
  • Воронежская область 26
  • Оренбургская область 23
  • Красноярский край 23
  • Иркутская область 23
  • Тюменская область 22
  • Волгоградская область 21
  • Саратовская область 20
  • Республика Чувашия 18
  • Республика Крым 17
  • Самарская область 17
  • Тульская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Брянская область 14
  • Владимирская область 13
  • Липецкая область 13
  • Республика Дагестан 11
  • Удмуртская Республика 11
  • Рязанская область 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 10
  • Вологодская область 9
  • Астраханская область 9
  • Республика Татарстан 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Омская область 9
  • Ивановская область 8
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Московская область 7
  • Смоленская область 7
  • Тамбовская область 7
  • Ярославская область 7
  • Севастополь 7
  • Курская область 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Бурятия 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Калининградская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Костромская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Новгородская область 3
  • Курганская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Орловская область 2
  • Республика Коми 2
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Камчатский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Хакасия 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 225 325 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек:
  • Москва 3988
  • Санкт-Петербург 3096
  • Московская область 1790
  • Республика Саха (Якутия) 601
  • Нижегородская область 575
  • Республика Крым 543
  • Республика Башкортостан 458
  • Свердловская область 412
  • Ульяновская область 411
  • Красноярский край 405
  • Пермский край 397
  • Омская область 384
  • Удмуртская Республика 354
  • Оренбургская область 348
  • Ставропольский край 347
  • Архангельская область 334
  • Астраханская область 289
  • Вологодская область 279
  • Хабаровский край 279
  • Ленинградская область 274
  • Воронежская область 264
  • Калининградская область 261
  • Волгоградская область 258
  • Республика Карелия 247
  • Псковская область 247
  • Саратовская область 246
  • Иркутская область 238
  • Севастополь 233
  • Брянская область 230
  • Белгородская область 229
  • Самарская область 220
  • Липецкая область 211
  • Челябинская область 210
  • Ростовская область 208
  • Курская область 201
  • Забайкальский край 198
  • Кемеровская область 193
  • Мурманская область 190
  • Амурская область 169
  • Калужская область 163
  • Костромская область 158
  • Тульская область 157
  • Ярославская область 153
  • Ханты-Мансийский автономный округ 150
  • Тюменская область 142
  • Рязанская область 132
  • Новгородская область 126
  • Новосибирская область 122
  • Республика Коми 121
  • Смоленская область 117
  • Ивановская область 116
  • Тамбовская область 111
  • Республика Дагестан 111
  • Республика Тыва 101
  • Алтайский край 98
  • Краснодарский край 97
  • Республика Бурятия 97
  • Чеченская Республика 85
  • Орловская область 84
  • Республика Татарстан 84
  • Кировская область 83
  • Курганская область 75
  • Республика Мордовия 73
  • Кабардино-Балкарская Республика 72
  • Владимирская область 67
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 67
  • Еврейская автономная область 56
  • Республика Калмыкия 55
  • Тверская область 53
  • Томская область 51
  • Приморский край 48
  • Сахалинская область 47
  • Республика Ингушетия 43
  • Карачаево-Черкесская Республика 40
  • Пензенская область 35
  • Республика Марий Эл 33
  • Республика Северная Осетия - Алания 32
  • Ненецкий автономный округ 29
  • Республика Адыгея 27
  • Камчатский край 26
  • Магаданская область 18
  • Чукотский автономный округ 18
  • Республика Алтай 14
  • Республика Хакасия 13
  • Республика Чувашия 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 040 481

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