За сутки в России подтверждено 33740 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5700
- 2 Санкт-Петербург 3220
- 3 Московская область 2955
- 4 Самарская область 921
- 5 Нижегородская область 715
- 6 Воронежская область 689
- 7 Республика Башкортостан 664
- 8 Республика Крым 604
- 9 Пермский край 600
- 10 Свердловская область 594
- 11 Ростовская область 587
- 12 Красноярский край 504
- 13 Смоленская область 425
- 14 Челябинская область 419
- 15 Саратовская область 411
- 16 Оренбургская область 402
- 17 Омская область 398
- 18 Иркутская область 395
- 19 Ставропольский край 381
- 20 Волгоградская область 380
- 21 Алтайский край 374
- 22 Ульяновская область 370
- 23 Удмуртская Республика 369
- 24 Архангельская область 358
- 25 Брянская область 357
- 26 Тверская область 338
- 27 Пензенская область 322
- 28 Липецкая область 318
- 29 Хабаровский край 315
- 30 Калининградская область 314
- 31 Вологодская область 311
- 32 Тюменская область 309
- 33 Ленинградская область 303
- 34 Севастополь 301
- 35 Белгородская область 298
- 36 Владимирская область 294
- 37 Курская область 286
- 38 Республика Карелия 283
- 39 Республика Коми 278
- 40 Забайкальский край 275
- 41 Республика Саха (Якутия) 260
- 42 Новосибирская область 257
- 43 Псковская область 254
- 44 Краснодарский край 254
- 45 Орловская область 248
- 46 Ярославская область 243
- 47 Астраханская область 236
- 48 Приморский край 236
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 231
- 50 Кемеровская область 216
- 51 Кировская область 215
- 52 Ивановская область 205
- 53 Новгородская область 202
- 54 Мурманская область 198
- 55 Рязанская область 194
- 56 Курганская область 179
- 57 Тульская область 173
- 58 Костромская область 165
- 59 Тамбовская область 162
- 60 Республика Хакасия 160
- 61 Калужская область 155
- 62 Томская область 150
- 63 Республика Бурятия 145
- 64 Амурская область 138
- 65 Республика Дагестан 136
- 66 Республика Татарстан 132
- 67 Республика Чувашия 131
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
- 69 Республика Мордовия 121
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 109
- 71 Республика Марий Эл 99
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 73 Чеченская Республика 80
- 74 Республика Ингушетия 68
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 67
- 76 Республика Тыва 65
- 77 Республика Адыгея 65
- 78 Республика Калмыкия 59
- 79 Камчатский край 41
- 80 Еврейская автономная область 38
- 81 Республика Алтай 32
- 82 Сахалинская область 20
- 83 Чукотский автономный округ 18
- 84 Магаданская область 18
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 060 752 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Сахалинская область 0,06%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Магаданская область 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 015 смертей:
- Москва 73
- Санкт-Петербург 68
- Краснодарский край 40
- Нижегородская область 39
- Свердловская область 39
- Ставропольский край 35
- Республика Башкортостан 35
- Пермский край 33
- Ростовская область 29
- Алтайский край 29
- Челябинская область 28
- Пензенская область 27
- Воронежская область 26
- Оренбургская область 23
- Красноярский край 23
- Иркутская область 23
- Тюменская область 22
- Волгоградская область 21
- Саратовская область 20
- Республика Чувашия 18
- Республика Крым 17
- Самарская область 17
- Тульская область 15
- Ульяновская область 15
- Брянская область 14
- Владимирская область 13
- Липецкая область 13
- Республика Дагестан 11
- Удмуртская Республика 11
- Рязанская область 10
- Карачаево-Черкесская Республика 10
- Вологодская область 9
- Астраханская область 9
- Республика Татарстан 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Омская область 9
- Ивановская область 8
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Новосибирская область 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Московская область 7
- Смоленская область 7
- Тамбовская область 7
- Ярославская область 7
- Севастополь 7
- Курская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Кемеровская область 6
- Республика Мордовия 5
- Республика Бурятия 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Калининградская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Костромская область 3
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Курганская область 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Орловская область 2
- Республика Коми 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Камчатский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Хакасия 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 225 325 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек:
- Москва 3988
- Санкт-Петербург 3096
- Московская область 1790
- Республика Саха (Якутия) 601
- Нижегородская область 575
- Республика Крым 543
- Республика Башкортостан 458
- Свердловская область 412
- Ульяновская область 411
- Красноярский край 405
- Пермский край 397
- Омская область 384
- Удмуртская Республика 354
- Оренбургская область 348
- Ставропольский край 347
- Архангельская область 334
- Астраханская область 289
- Вологодская область 279
- Хабаровский край 279
- Ленинградская область 274
- Воронежская область 264
- Калининградская область 261
- Волгоградская область 258
- Республика Карелия 247
- Псковская область 247
- Саратовская область 246
- Иркутская область 238
- Севастополь 233
- Брянская область 230
- Белгородская область 229
- Самарская область 220
- Липецкая область 211
- Челябинская область 210
- Ростовская область 208
- Курская область 201
- Забайкальский край 198
- Кемеровская область 193
- Мурманская область 190
- Амурская область 169
- Калужская область 163
- Костромская область 158
- Тульская область 157
- Ярославская область 153
- Ханты-Мансийский автономный округ 150
- Тюменская область 142
- Рязанская область 132
- Новгородская область 126
- Новосибирская область 122
- Республика Коми 121
- Смоленская область 117
- Ивановская область 116
- Тамбовская область 111
- Республика Дагестан 111
- Республика Тыва 101
- Алтайский край 98
- Краснодарский край 97
- Республика Бурятия 97
- Чеченская Республика 85
- Орловская область 84
- Республика Татарстан 84
- Кировская область 83
- Курганская область 75
- Республика Мордовия 73
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Владимирская область 67
- Ямало-Ненецкий автономный округ 67
- Еврейская автономная область 56
- Республика Калмыкия 55
- Тверская область 53
- Томская область 51
- Приморский край 48
- Сахалинская область 47
- Республика Ингушетия 43
- Карачаево-Черкесская Республика 40
- Пензенская область 35
- Республика Марий Эл 33
- Республика Северная Осетия - Алания 32
- Ненецкий автономный округ 29
- Республика Адыгея 27
- Камчатский край 26
- Магаданская область 18
- Чукотский автономный округ 18
- Республика Алтай 14
- Республика Хакасия 13
- Республика Чувашия 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 040 481