За сутки в России подтверждено 33740 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5700

2 Санкт-Петербург 3220

3 Московская область 2955

4 Самарская область 921

5 Нижегородская область 715

6 Воронежская область 689

7 Республика Башкортостан 664

8 Республика Крым 604

9 Пермский край 600

10 Свердловская область 594

11 Ростовская область 587

12 Красноярский край 504

13 Смоленская область 425

14 Челябинская область 419

15 Саратовская область 411

16 Оренбургская область 402

17 Омская область 398

18 Иркутская область 395

19 Ставропольский край 381

20 Волгоградская область 380

21 Алтайский край 374

22 Ульяновская область 370

23 Удмуртская Республика 369

24 Архангельская область 358

25 Брянская область 357

26 Тверская область 338

27 Пензенская область 322

28 Липецкая область 318

29 Хабаровский край 315

30 Калининградская область 314

31 Вологодская область 311

32 Тюменская область 309

33 Ленинградская область 303

34 Севастополь 301

35 Белгородская область 298

36 Владимирская область 294

37 Курская область 286

38 Республика Карелия 283

39 Республика Коми 278

40 Забайкальский край 275

41 Республика Саха (Якутия) 260

42 Новосибирская область 257

43 Псковская область 254

44 Краснодарский край 254

45 Орловская область 248

46 Ярославская область 243

47 Астраханская область 236

48 Приморский край 236

49 Ханты-Мансийский автономный округ 231

50 Кемеровская область 216

51 Кировская область 215

52 Ивановская область 205

53 Новгородская область 202

54 Мурманская область 198

55 Рязанская область 194

56 Курганская область 179

57 Тульская область 173

58 Костромская область 165

59 Тамбовская область 162

60 Республика Хакасия 160

61 Калужская область 155

62 Томская область 150

63 Республика Бурятия 145

64 Амурская область 138

65 Республика Дагестан 136

66 Республика Татарстан 132

67 Республика Чувашия 131

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 126

69 Республика Мордовия 121

70 Кабардино-Балкарская Республика 109

71 Республика Марий Эл 99

72 Республика Северная Осетия-Алания 88

73 Чеченская Республика 80

74 Республика Ингушетия 68

75 Карачаево-Черкесская Республика 67

76 Республика Тыва 65

77 Республика Адыгея 65

78 Республика Калмыкия 59

79 Камчатский край 41

80 Еврейская автономная область 38

81 Республика Алтай 32

82 Сахалинская область 20

83 Чукотский автономный округ 18

84 Магаданская область 18

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 060 752 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,06%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Магаданская область 0,16% За последние сутки подтверждено 1 015 смертей: Москва 73

Санкт-Петербург 68

Краснодарский край 40

Нижегородская область 39

Свердловская область 39

Ставропольский край 35

Республика Башкортостан 35

Пермский край 33

Ростовская область 29

Алтайский край 29

Челябинская область 28

Пензенская область 27

Воронежская область 26

Оренбургская область 23

Красноярский край 23

Иркутская область 23

Тюменская область 22

Волгоградская область 21

Саратовская область 20

Республика Чувашия 18

Республика Крым 17

Самарская область 17

Тульская область 15

Ульяновская область 15

Брянская область 14

Владимирская область 13

Липецкая область 13

Республика Дагестан 11

Удмуртская Республика 11

Рязанская область 10

Карачаево-Черкесская Республика 10

Вологодская область 9

Астраханская область 9

Республика Татарстан 9

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Омская область 9

Ивановская область 8

Тверская область 8

Мурманская область 8

Новосибирская область 8

Республика Саха (Якутия) 8

Московская область 7

Смоленская область 7

Тамбовская область 7

Ярославская область 7

Севастополь 7

Курская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Кемеровская область 6

Республика Мордовия 5

Республика Бурятия 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Калининградская область 4

Псковская область 4

Республика Адыгея 4

Костромская область 3

Республика Карелия 3

Новгородская область 3

Курганская область 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Орловская область 2

Республика Коми 2

Ненецкий автономный округ 2

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Камчатский край 2

Республика Калмыкия 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Хакасия 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 225 325 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек: Москва 3988

Санкт-Петербург 3096

Московская область 1790

Республика Саха (Якутия) 601

Нижегородская область 575

Республика Крым 543

Республика Башкортостан 458

Свердловская область 412

Ульяновская область 411

Красноярский край 405

Пермский край 397

Омская область 384

Удмуртская Республика 354

Оренбургская область 348

Ставропольский край 347

Архангельская область 334

Астраханская область 289

Вологодская область 279

Хабаровский край 279

Ленинградская область 274

Воронежская область 264

Калининградская область 261

Волгоградская область 258

Республика Карелия 247

Псковская область 247

Саратовская область 246

Иркутская область 238

Севастополь 233

Брянская область 230

Белгородская область 229

Самарская область 220

Липецкая область 211

Челябинская область 210

Ростовская область 208

Курская область 201

Забайкальский край 198

Кемеровская область 193

Мурманская область 190

Амурская область 169

Калужская область 163

Костромская область 158

Тульская область 157

Ярославская область 153

Ханты-Мансийский автономный округ 150

Тюменская область 142

Рязанская область 132

Новгородская область 126

Новосибирская область 122

Республика Коми 121

Смоленская область 117

Ивановская область 116

Тамбовская область 111

Республика Дагестан 111

Республика Тыва 101

Алтайский край 98

Краснодарский край 97

Республика Бурятия 97

Чеченская Республика 85

Орловская область 84

Республика Татарстан 84

Кировская область 83

Курганская область 75

Республика Мордовия 73

Кабардино-Балкарская Республика 72

Владимирская область 67

Ямало-Ненецкий автономный округ 67

Еврейская автономная область 56

Республика Калмыкия 55

Тверская область 53

Томская область 51

Приморский край 48

Сахалинская область 47

Республика Ингушетия 43

Карачаево-Черкесская Республика 40

Пензенская область 35

Республика Марий Эл 33

Республика Северная Осетия - Алания 32

Ненецкий автономный округ 29

Республика Адыгея 27

Камчатский край 26

Магаданская область 18

Чукотский автономный округ 18

Республика Алтай 14

Республика Хакасия 13

Республика Чувашия 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 040 481