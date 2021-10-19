Что Югре позволяет добиваться успехов в дорожном строительстве

Хорошие дороги - одна из отличительных особенностей успешно развивающихся регионов. Согласитесь, любой из нас в первую очередь обращает внимание именно на дороги, приезжая в другую страну или область России.

Они становятся "визитной карточкой" территории и нагляднее всего свидетельствуют о том, как здесь развивается экономика и как в конечном итоге здесь относятся к людям. И, как точно подметил один из водителей, исколесивших полстраны, в Югре "дороги классные". Что округу позволяет добиваться успехов в дорожном строительстве, выяснял корреспондент "РГ".

Губернатор всегда на связи

Важно то, что сама по себе тема состояния дорог - их строительства, ремонта, внедрения интеллектуальных систем управления движением и применения инновационных материалов - находится под постоянным вниманием лично главы Югры Натальи Комаровой. Кроме того, губернатор округа находится на прямой связи с жителями. Любой югорчанин может адресовать свой вопрос в аккаунты главы в соцсетях, поставить проблему и получить ответ либо от самой Натальи Комаровой, либо от членов правительства или руководителей муниципалитетов, от которых зависит решение проблемы. В регионе регулярно проводятся тематические прямые эфиры с жителями, в ходе которых Наталья Комарова лично беседует с югорчанами и, что важно, тут же вместе с отраслевыми руководителями старается находить ответ на те важные вопросы, которые поставили люди. Так, очередной прямой эфир целиком был посвящен теме "Дороги". Тема важная, всегда актуальная, поэтому эфир длился больше двух часов. Кроме того, онлайн-встреча в аккаунтах главы округа была продолжена через несколько дней, югорчане смогли задать вопросы по теме "Транспорт", тоже тесно сопряженной с дорожной.

Такое внимание властей к проблематике люди, безусловно, чувствуют, а главное - видят результат: в регионе все больше дорог, по которым можно ездить с комфортом, что доказывают и данные социологического исследования. Так, 65% опрошенных югорчан отмечают, что сегодня ремонтируется все больше дорог, а 57% видят поступательный рост изменений в лучшую сторону.

Причем в решении дорожной проблемы, как говорят эксперты, важно понимать то, что большая часть дорог в стране была построена еще во времена СССР, когда и нагрузка на них была несопоставимо меньше, просто потому, что машин на них было в сотни раз меньше, да и технологии соответствовали исключительно тому времени. Сегодня многое изменилось, и, чтобы за короткое время и ремонтировать, и строить новые дороги, нужны все-таки особые усилия дорожников, разработчиков новых технологий, представителей власти регионов. И, конечно, особое финансирование этой сферы как на региональном, так и на федеральном уровне. То, что в России был специально принят национальный проект "Безопасные качественные дороги", - огромное достижение - он действительно решает глобальные задачи.

Под контролем югорчан

Нужно отметить, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" только до конца 2021 года в Югре планируется привести в нормативное состояние 126,47 километра автодорог. А до конца 2024-го будет построено и реконструировано 53,4 км дорог. Эти данные прозвучали в ходе прямого эфира Натальи Комаровой.

При этом важно, что в регионе стремятся применять современные "умные" технологии, чтобы дороги благодаря качественному покрытию и новым технологиям служили несопоставимо дольше, чем раньше.

На примере других регионов нам сегодня, увы, известны случаи, когда постянно ремонтируются одни и те же дороги из-за крайне низкого качества работ. Чтобы такого не случилось, в Югре активно используется в том числе и механизм общественного контроля. Так, председатель общественного совета при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры Иса Юсупов рассказал, как эта технология работает, как югорчане участвуют в контроле за реализацией нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

- Основной контроль осуществляет, конечно же, заказчик с привлечением специализированной лаборатории. Но и общественники бдительно следят за процессом, начиная с промежуточных стадий строительства и ремонта дорог и заканчивая их приемкой в эксплуатацию. Все объекты, построенные в рамках национального проекта, принимаются обязательно с участием представителей общественности, - подчеркнул Иса Юсупов.

Отметим: к контролю состояния дорог активно подключился и Центр управления регионом, начиная практически с начала создания этой структуры. Так, в ЦУРе создан и действует целый отраслевой блок "Дороги". Жители отправляют информацию о состоянии дорожного покрытия и тротуаров. В итоге все вопросы оперативно отрабатываются вместе со специалистами муниципалитетов и Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Многие проблемы решаются практически сразу, по горячим следам, по остальным специалисты дают ответы буквально в течение суток.

Какие дороги строят

Как прозвучало в ходе прямого эфира главы региона, сейчас в Югре одновременно идет строительство целого ряда дорожных объектов, как регионального, так и муниципального значения. Все они, безусловно, послужат и дальнейшему экономическому развитию региона, и обеспечению транспортной доступности для югорчан.

Так, сейчас идет строительство дороги Урай-Половинка протяженностью 16,95 км. Дорога будет иметь две полосы движения шириной по три метра. Сегодня активно ведутся работы по укреплению обочин, строительству тротуаров, наружного электроосвещения и обустройству автомобильной дороги. Завершение строительства обеспечит бесперебойное, круглогодичное, безопасное движение транспорта, в том числе пассажирского, между поселком Половинка и городом Урай.

Кроме того, в стадии завершения строительство четырех километров дорог в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. В Сургуте завершилось строительство улицы 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до Тюменского тракта протяженностью 954 метра. В Нижневартовске закончили строить первый этап дороги по улице Нововартовской от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. В Нефтеюганском районе на год раньше завершился капитальный ремонт подъездной дороги к поселку Усть-Юган.

В Мегионе привели в нормативное состояние часть улицы Западной протяженностью 300 метров.

В поселке Солнечном Сургутского района начались работы по капремонту улиц Молодежной и Космонавтов. Завершить работы планируют раньше намеченного срока - уже к концу этого месяца.

Показательно, что в этом году начались проектные работы по расширению до четырех полос движения федеральной трассы Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в том числе на участке Нефтеюганск-Сургут. Начать работы на первых участках планируют в 2023 году.

Что сказал министр

Нужно отметить, что речь об участке трассы Нефтеюганск-Сургут шла в ходе встречи министра транспорта России Виталия Савельева с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Принимая во внимание обращение губернатора округа, министр поручил приступить к проектированию расширения трассы Нефтеюганск-Сургут на два года раньше запланированных сроков. Это поможет разгрузить участки, через которые сейчас проходит большой поток транспорта, и повысить безопасность дорожного движения на них.

И, как видим, работы в Югре уже ведутся. Кроме того, важной частью встречи с министром было детальное обсуждение строительства мостового перехода через Обь в районе Сургута. Задача рассмотреть возможность строительства мостового перехода в составе федерального транспортного коридора Тюмень-Тобольск-Сургут-Новый Уренгой-Надым-Салехард была поставлена резидентом России в 2018 году.

Как отметил первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк, вопрос оказания финансовой поддержки реализации данного проекта будет вынесен и на уровень федерации. Как сообщили в правительстве Югры, в настоящее время минтрансом России совместно с властями округа прорабатывается вопрос о строительстве объекта на условиях долевого финансирования в пропорции 60 процентов - средства федерального бюджета и 40 процентов - из казны региона.

О том, что новый мост через Обь в районе Сургута обеспечит рывок в развитии Югры "Российская газета" уже сообщала. Этот объект имеет стратегически важное значение как для Югры, так и для России в целом.

Действующий сегодня мостовой переход через Обь возле Сургута - единственное связующее звено между крупнейшими в мире районами по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами. Но проблема в том, что он уже исчерпал резервы пропускной способности, интенсивность движения по нему в три раза превышает расчетную. Именно поэтому строительство нового моста Югре и России жизненно необходимо. Масштабный проект планируется реализовать в период с 2021-го по 2025 годы.

Мостовой переход будет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард и Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск, которые, в свою очередь, являются значимыми звеньями направлений Арктика-Азия и Северный широтный ход.

Сегодня регион полностью готов к реализации проекта. Правительство Югры выполняет все обязательства по разработке документации.

Протяженность моста составит 1,7 километра, а с учетом подходов - 44. По проекту на нем и прилегающей дороге будет четыре полосы движения. Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

Отметим: в ходе ежегодного отчета губернатор Югры Наталья Комарова, рассказывая о планах по развитию транспортной системы региона, подчеркнула, что главным инфраструктурным проектом ближайших лет в регионе станет именно строительство моста через Обь в районе Сургута.

- Необходимо связать наш регион и перспективные приарктические районы, Северный морской путь, причем выполнить проект качественно и в срок, - отметила глава региона.

Кроме того, Югра и соседние регионы будут продолжать формировать единую автотранспортную систему Урало-Сибирского региона. Планируется строительство автомобильных дорог Урай - Советский и Куминский - граница Югры со Свердловской областью. Наталья Комарова особо отметила, что планы округа синхронизированы с планами Свердловской области по дорожному строительству.

Перспективную автодорогу по маршруту Урай - Тавда планируется проложить по территориям двух регионов: Югра и Свердловская область.

Реализация проекта обеспечит транспортное сообщение по автодорогам между Югрой (п. Куминский), Свердловской областью (через г. Тавда) и Тюменской областью (через п. Нижняя Тавда).