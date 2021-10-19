Жители Свердловской области на 30% чаще стали жаловаться на коллекторов

Новости

В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
СП: Нарушения на 338 млрд рублей выявлены при исполнении бюджета за 2020 год 12:18
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве 12:09
В Минске обсудили противодействие пандемии COVID-19 12:06
На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело 12:05
Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

Жители Свердловской области на 30% чаще стали жаловаться на коллекторов

Текст: Юлия Мякишева
За 2021 год жители Свердловской области 707 раз пожаловались судебным приставам на предполагаемые нарушения со стороны взыскателей. С начала года в регионе возбудили 157 дел по статье о нарушении прав при возврате задолженности (статья 14.57 КоАП РФ). По 83 из них уже назначен штраф, общая сумма санкций - больше пяти миллионов рублей.

Чаще всего люди жаловалось на действия микрофинансовых организаций - 479 обращений (за аналогичный период прошлого года было 280). Заявлений, связанных с нарушениями со стороны профессиональных взыскателей - 141 (в том году - 157), со стороны банков - 61 (раньше 36) и со стороны других организаций - 26 (в 2020 году - 52).

Фото: iStock
На Урале наказали коллекторов за звонки человеку, не бравшему кредит

Как рассказал журналистам заместитель главного пристава Свердловской области, капитан внутренней службы Дмитрий Шеломцев, чаще всего люди жалуются на то, коллекторы слишком часто звонят или присылают сообщения. Случается и такое, что недобросовестные взыскатели начинают обзванивать коллег и родственников должника - третьих лиц, которые на это не соглашались. Для таких звонков и сообщений необходимо письменное согласие должника и самого третьего лица.

- По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло на тридцать процентов. Тенденция на увеличение наблюдалась и в прошлые годы, но 2020 стал исключением - повлияли пандемия, ограничительные меры и способы поддержки населения, когда взыскание долгов ограничивалось, - рассказывает Дмитрий Шеломцев. - Свердловская область традиционно входит в топ-5 регионов по кредитованию. Это влияет на то, что появляется больше жалоб и нарушений. Но иногда то, что растет количество обращений, не значит, что увеличивается число нарушений. Часто люди ошибочно полагают, что их права нарушены, при проверке оказывается, что все произошедшее - в рамках законодательства.

Во всероссийском реестре 400 зарегистрированных организаций, основной вид деятельности которых - взыскание просроченной задолженности. На территории Свердловской области таких зарегистрировано 18. Кроме них взысканием могут заниматься сами кредиторы - лица, которые предоставили кредит, банки, микрофинансовые организации, а также другие финансовые организации, которым перешло право о взыскании кредита.

Уральских коллекторов оштрафовали за угрозы бывшему мужу должницы

Но и официальные коллекторы должны действовать корректно по отношению к должникам и руководствоваться законодательством. Например, в этом году увеличили сумму штрафа за нарушение правил взаимоотношений с должником. Минимальная сумма для должностных лица выросла с 10 до 20 тысяч рублей, а максимальная - со 100 до 200. Для юрлиц - минимальный штраф раньше составлял 20 тысяч, сейчас - 50, максимальный вырос с 200 до 500 тысяч. Для недобросовестных коллекторов наказание осталось прежним - до двух миллионов рублей.

Главный пристав региона отметил, что в июне были внесены и другие правки в кодекс об административных правонарушениях. Например, ранее субъектом административного правонарушения не являлась кредитная организация (банки). Сейчас, если будут выявлены случаи того, что банки действуют с нарушением федерального закона о защите физлиц при взыскании задолженности (230 ФЗ), они будут нести административную ответственность по статье 14.57 Ко АП РФ. Кроме того, сейчас должностные лица ФССП уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 14.57. КоАП РФ. Раньше такие полномочия были только у судей.

Гражданам, которые заметили нарушения, нужно обратиться в ФССП с письменным заявлением, где изложены все обстоятельства случившегося. Дополнительные доказательства сделают процесс установки личности злоумышленника более быстрым.

Что может делать коллектор?

- Проводить личные встречи не чаще одного раза в неделю.

- Звонить по телефону не чаще раза в сутки и не чаще двух раз в неделю. Отправлять телеграфные, письменные или голосовые сообщения, в том числе, в мессенджерах - не чаще двух раз в сутки или четыре раз в неделю, в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные - с 9 до 20.

- Слать почтовые отправления с указанием своих данных и данных лица, в интересах которого он действует.

- Общаться с третьими лицами только по письменному согласию должника и самого третьего лица.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Долги и коллекторы Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест