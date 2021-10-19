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19.10.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге ребенок чуть не задушил сверстника в детсаду

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

СК организовал доследственную проверку инцидента в екатеринбургском детском саду: пока воспитатель отлучился, один ребенок получил повреждения из-за игрушки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Инцидент произошел днем 15 октября, сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. По предварительным данным, между мальчиками 2017 года рождения произошел конфликт. Один из них надел себе на шею веревку с ключами от развивающей игрушки, а второй пытался ее стянуть. Так, у первого ребенка появились повреждения в районе шеи.

По данным следователей, в это время воспитателя не было в группе. Специалисты опрашивают родителей, администрацию детсада, запросили документы и видеозапись происшествия. Тяжесть повреждений у ребенка оценит экспертиза.

Учреждение проверят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По итогам мероприятий примут процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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