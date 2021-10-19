В Югре установят "умную систему" для контроля общественного транспорта

Единая информационная система будет следить за тем, чтобы общественный транспорт в Югре ходил строго по расписанию. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы региона Натальи Комаровой по теме "Транспорт".

Запустят интеллектуальную систему уже с нового года, то есть всего через два с небольшим месяца. Она будет отслеживать движение транспорта в режиме онлайн и, если заметит, что водитель нарушает график, он и компания-перевозчик тут же получит предупреждение.

- Эту систему сейчас необходимо максимально активно тестировать, чтобы с 1 января она эффективно заработала, - акцентировала внимание отраслевых руководителей Наталья Комарова.

Отметим: прямые эфиры с жителями региона в своих аккаунтах в соцсетях глава региона Наталья Комарова проводит с периодичностью раз в неделю, а иногда и чаще. На них ставятся самые актуальные и важные вопросы развития региона. На этих встречах присутствуют члены правительства, муниципальные руководители, эксперты по поставленной теме. Любой из жителей может задать вопрос главе региона лично и обязательно получит ответ. Если недостаточно времени в ходе самой онлайн-встречи, то после окончания эфира проблему обязательно рассмотрят и разъяснят соответствующие руководители. Наталья Комарова строго следит за процессом обратной связи.

Прямой эфир по теме "Транспорт" стал логичным продолжением онлайн-встречи по теме "Дороги", прошедшей несколькими днями ранее.

- Неделю назад мы работали над темой дорог. Разговор получился живым, полемичным, привлек большое внимание как во время эфира, так и после, в комментариях к нему, -отметила губернатор. - Многие вопросы служили расширением заданной темы, касались оптимизации маршрутной сети, соблюдения расписания при движении общественного транспорта.

Наталья Комарова подчеркнула, что перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории автономного округа осуществляется по 355 регулярным маршрутам. Это 123 межмуниципальных и 237 муниципальных маршрутов.

Одна их хороших новостей, прозвучавших в ходе эфира: в следующем году начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и в 2023 году строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе.

Уже в ноябре этого года в рамках международного фестиваля креативных индустрий будут представлены результаты брендирования международных аэропортов в Сургуте и Нижневартовске.

Напомним: в рамках проекта "Великие имена России" жители назвали воздушные гавани своих городов именами Фармана Салманова и Виктора Муравленко. И сейчас заканчивается работа по творческому представлению этих людей, богатой истории края, связанной с их именами, в архитектуре аэропортов Сургута и Нижневартовска.

- Наша главная цель - раскрыть для гостей и жителей Югры личности Фармана Салманова и Виктора Муравленко, сделать аэропорты удобными для посетителей, - рассказал в ходе эфира Иоанн Середа, руководитель студии, разрабатывающей проект брендирования аэропортов.

Участники прямого эфира обсудили и обновление речного флота в Югре. Напомним: в регионе действует специальная программа, в рамках которой проходит замена старых, исчерпавших свой ресурс судов на реках.

Так, один из новеньких теплоходов "Метеор 120Р" постройки Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева в сентябре уже прибыл в Югру по Северному морскому пути. Еще один "Метеор" придет в Югру через год. Обслуживать эти суда будут маршруты Ханты-Мансийск - Урманный, Нижние Нарыкары - Приобье. На очереди - замена теплоходов "Заря", которые работают на маршутах Кондинского, Октябрьского, Нижневартовского районов.