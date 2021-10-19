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19.10.2021 00:38
Рубрика: Общество

В уральской больнице пациент умер, не дождавшись помощи

Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
В Первоуральске началась проверка больницы, в палате инфекционного отделения в которой пациент умер, не дождавшись помощи врачей. Медиков в этот критический момент попросту не было на месте.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Должна ли больница содержать мать умершего пациента

Видео, как сосед по палате бегает с истошными криками "Кто-нибудь, помогите! Врач, медсестра!" - пытаясь разыскать в кабинетах хотя бы одного специалиста, взорвало соцсети небольшого города. В финале больной скончался до прихода медиков. "А мне врачи посоветовали успокоиться, не поднимать шума, потому что он все равно уже был не жилец", - поделился с журналистами поднявший тревогу сосед.

Инфекционный корпус городской больницы N1 Первоуральска расположен не в основном ее здании, а в отдельно стоящем небольшом двухэтажном строении.

Когда произошло ЧП, ни в кабинете врача, ни на дежурном посту медперсонала не было

В больнице признали, что в 16 часов вечера того дня, когда произошло ЧП, ни в кабинете врача, ни на дежурном посту медперсонала действительно не было. Крики о помощи слышала только санитарка, которая разносила ужин. "Однако по инструкции ей запрещено одной подходить к пациентам, проявляющим признаки агрессии. Санитарка вскоре позвала медсестру, а та сообщила о происшествии врачу", - на условиях полной анонимности пояснили корреспонденту "РГ" причины пустых кабинетов в больнице. А начальник юридической службы медицинского учреждения Дмитрий Рогожин утверждает: "В этот момент дежурный врач осуществлял обход других больных. Все исполняли свои должностные обязанности".

Ту же версию изложили и родственникам умершего, но с такой позицией медиков они не согласны и написали заявления в правоохранительные органы. Как только начались разбирательства, главврач ГКБ N 1 Виктор Долгушин без каких-либо комментариев для СМИ ушел на больничный.

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области сейчас проводит проверку по факту смерти пациента. "Результаты будут обязательно публично озвучены", - пообещала советник руководителя федерального ведомства Ольга Малёва.

В ситуации также разбираются правоохранители. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, назначена судмедэкспертиза останков для определения причины смерти, а силовики опрашивают сотрудников и проверяют документы, касающиеся лечения скончавшегося пациента.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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