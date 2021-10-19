Рекламная кампания Tiffany & Co. в этом году оказалась неожиданной: в роли ее главных героев предстали певица Бейонсе и ее муж, рэпер Джей-Зи, неизвестная ранее картина художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, а также знаменитый желтый бриллиант Тиффани, "выходивший в свет" всего несколько раз за свою долгую жизнь.

Кампания носит название About Love и посвящена любви - причем не только любви к драгоценным камням, как можно было бы предположить, но и вполне человеческим чувствам.

Эта необычная для ювелирного мира кампания на самом деле очень хорошо продумана. Бейонсе и Джей-Зи - одна из самых знаменитых и влиятельных пар современной музыкальной поп-культуры.

Американская певица в стиле R'n'B занимает первое место в мире среди женщин по числу наград премии "Грэмми" - на ее счету 28 статуэток. Кроме того, в 2019 году она вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes: заработанная сумма составила $81 млн - это шестое место в рейтинге, которое певица разделила со своим мужем Джей-Зи.

Шон Кори Картер, известный под сценическим псевдонимом Джей-Зи (Jay-Z), считается одним из самых авторитетных рэперов и одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен, у него 22 премии "Грэмми".

Бейонсе позирует в колье со знаменитым бриллиантом Tiffany весом 128,54 карата (2,5 см х 2,2 см) - это колье до нее надевала только Леди Гага.

У пары не всегда все было гладко с отношениями, но основной мотив рекламной кампании - исследование уязвимости любящих людей и многогранности любви.

Фоном для чувств Бейонсе и Джей-Зи выступает работа американского художника с гаитянскими корнями Жан-Мишеля Баския "Равный Пи" (1982 год), основной тон которой удивительно близок к фирменному голубому цвету Tiffany. Эта картина хранилась в частной коллекции и никогда ранее не выставлялась.

Кольцо-печатка Tiffany 1837 Makers, желтое золото.

Баския, который в 80-е годы создал много совместных работ с Энди Уорхолом, сегодня очень востребованный автор. Как яркий представитель неоэкспрессионизма, он настаивал на главенстве человеческой фигуры в современном искусстве. В начале творческого пути он увлекался граффити, многие его образы пришли с городских улиц, а позже в них стали более заметно проявляться его собственные гаитянские корни. Что касается успешности (правда, посмертной), то достаточно сказать, что 12 мая 2021 картина Баския "В этом случае" была продана на аукционе Christie's за $93,1 млн.

Кольцо Tiffany & Co. Schlumberger Sixteen Stone ("16 камней"), золото, бриллианты; крестик - символ любви в интерпретации Шлюмберже.

Историю любви современной пары на фоне картины Баския освещает культовый бриллиант Тиффани - самая известная драгоценность ювелирного дома. Уникальный камень желтого цвета на шее Бейонсе считается одной из важнейших геммологических находок XIX века. У него чистейшая репутация: с ним не связано никаких драм и преступлений, он ни разу не был похищен и не менял владельцев, в отличие от многих других знаменитых камней.

Помолвочное кольцо Tiffany & Co., желтое золото, бриллианты.

Он был обнаружен в 1877 году на рудниках Кимберли в Южной Африке, и основатель компании Чарльз Льюис Тиффани приобрел этот необработанный алмаз весом 287,42 карата. Основной задачей огранки было не сохранение размера, а раскрытие света камня, как бы идущего изнутри. Поэтому бриллиант получил 82 грани - на 25 больше, чем в классической огранке. Следовательно, показатель преломления света здесь гораздо выше. Вес его сократился до 128,54 карата (25 г), но размеры все равно впечатляют: 2,5 х 2,2 см. Бриллиант был дважды использован в украшениях знаменитого ювелирного дизайнера Жана Шлюмберже, который долго работал для Tiffany: в 1961 году тот поместил его в центр колье в виде геометрической "розетки" (мы его можем видеть на рекламных фото Одри Хепберн к фильму "Завтрак у Тиффани", но в самом фильме его нет), а в 1995 году для ретроспективы Шлюмберже этим же бриллиантом украсили его брошь "Птица на камне".

В рекламной кампании на лацкане Джей-Зи красуется брошь Tiffany & Co. Schlumberger Apollo из золота и платины с бриллиантами.

До Бейонсе за многие годы бриллиант Tiffany надевали всего три дамы: жена дипломата Уайтхауса в 1957 году на балу Tiffany, Одри Хепберн в 1961 году для рекламных фото и Леди Гага в 2019 году на церемонии вручения "Оскара" (в 2012 году специально для этого камня было создано колье из оттеняющих его белых бриллиантов - оно и было на Леди Гаге, и именно его мы сейчас видим на Бейонсе).

Запонки Джей-Зи - версия броши "Птица на камне" Жана Шлюмберже, созданной для Tiffany в 1956 году (в 1995 году в лапку птицы помещали знаменитый бриллиант Тиффани).

Частью кампании стал фильм, в котором можно услышать песню Moon River из фильма "Завтрак у Тиффани" в исполнении Бейонсе. Это современное переосмысление мелодии похоже на то, как компания Tiffany & Co., сопровождая истории любви с 1837 года (у нее до сих пор самые знаменитые помолвочные кольца!), сегодня смотрит на любовь новым взглядом.