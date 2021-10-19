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19.10.2021 23:18
Рубрика: Происшествия

Ректору "Шанинки" Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 млн рублей

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8590)
Во вторник изменился процессуальный статус ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Он проходит по резонансному уголовному делу, где главным фигурантом является экс-замминистра просвещения Марина Ракова. И если раньше речь шла только о подозрениях следователей к главе вуза, которые, как иногда бывает, и не подтверждаются. То теперь Зуев уже обвиняемый. А это значит, что следствие убеждено в своих претензиях и намерено довести дело до суда.
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев в СИЗО, как другие фигуранты, не попал. Фото: Пресс-служба Тверского суда/ ТАСС Ректор "Шанинки" Сергей Зуев в СИЗО, как другие фигуранты, не попал. Фото: Пресс-служба Тверского суда/ ТАСС
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев в СИЗО, как другие фигуранты, не попал. Фото: Пресс-служба Тверского суда/ ТАСС

"Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявил ректору Сергею Зуеву обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сообщили во вторник в МВД России.

Фото: Photoxpress
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Вмененный состав преступления - это "мошенничество в особо крупном размере". За него грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, совместно с соучастниками он совершил хищение денежных средств, принадлежащих госучреждению "Фонд новых форм развития образования".

"Предварительно установлено, что Московская высшая школа социальных и экономических наук являлась исполнителем по договорам, согласно которым вуз обязался оказать услуги и выполнить для Фонда работы в рамках научных и образовательных проектов. Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты изготовили и предоставили в Фонд результаты теоретических и практических исследований, которые фактически не были выполнены или не соответствовали требованиям технических заданий к договорам. Сообщники из числа сотрудников Фонда, используя служебное положение, обеспечили беспрепятственную приемку документов о выполнении работ", - пояснили суть мошеннической схемы в следственных органах.

Отмечается, что средства в сумме более 21 млн рублей были перечислены Фондом на расчетный счет возглавляемого Зуевым вуза и в последующем похищены. Тверской райсуд Москвы на днях заключил ректора Зуева под домашний арест. При том, что следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. Стоит отметить, что все остальные фигуранты этого дела находятся сейчас в СИЗО.

Речь о бывших сотрудниках Фонда новых форм развития образования Евгении Заке и Максиме Инкине, а также о бывшем заместителе министра просвещения России Марине Раковой и исполнительном директоре "Шанинки" Кристине Крючковой.

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