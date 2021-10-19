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Релиз обновленной версии игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" состоится в декабре

Текст:   Иван Черноусов
19.10.2021,  
15:21
Фото: thewitcher.com Фото: thewitcher.com
Фото: thewitcher.com

Культовая игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" скоро доберется до нового поколения консолей. Информация об этом появилась на сайте европейского рейтингового агентства Pan European Game Information (PEGI), где играм присваивают возрастной рейтинг.

Фото: YouTube
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Обычно после присвоения игре рейтинга проходит некоторое время, прежде чем она появится в оффлайн и в онлайн магазинах. Так было с предыдущими версиями игры.

Аналитики полагают, что релиз обновленной версии игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" состоится одновременно с выходом второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, а именно 17 декабря.