Релиз обновленной версии игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" состоится в декабре

Культовая игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" скоро доберется до нового поколения консолей. Информация об этом появилась на сайте европейского рейтингового агентства Pan European Game Information (PEGI), где играм присваивают возрастной рейтинг.

Обычно после присвоения игре рейтинга проходит некоторое время, прежде чем она появится в оффлайн и в онлайн магазинах. Так было с предыдущими версиями игры.

Аналитики полагают, что релиз обновленной версии игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" состоится одновременно с выходом второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, а именно 17 декабря.