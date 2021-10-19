Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы надзорного ведомства Вадима Субботина.

По его словам, 27 октября ведомство намерено составить в отношении IT-компании протоколы за повторное неудаление запрещенной информации. "Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации", - подчеркнул Субботин.

Окончательное решение по размеру штрафа примет суд, статья предполагает от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании-нарушителя.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что с начала 2021 года за неудаление запрещенного контента российские суды оштрафовали ряд компаний. Так, Facebook получил штраф в 70 млн рублей, Telegram - 35 млн рублей, Twitter - 38,4 млн рублей, Google - 32,5 млн рублей, TikTok - 4,1 млн рублей, "Одноклассники" - 4 млн рублей, "ВКонтакте" - 3 млн рублей. Из них только "Одноклассники" и "ВКонтакте" полностью оплатили штрафы.

В январе 2021 года вступил в силу федеральный закон, который установил ответственность за повторное неудаление запрещенной информации. Штрафы могут достигать от 1/20 до 1/5 годового оборота компании в зависимости от категории противоправного контента.

За систематический отказ выполнять требования 4 октября Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook. Аналогичный протокол ведомство пригрозило Google (владеет видео-хостингом YouTube).