Россиянам рассказали об идеальном времени для оформления кредита

Россиянам рассказали, есть ли идеальное время для того, чтобы взять кредит. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрея Спивакова, такого времени не существует. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".

Как пояснил специалист, размер ставок всегда зависит от экономических условий, а само решение - от личных обстоятельств каждого человека. Единственным временем, когда банки могут слегка пойти навстречу потенциальным заемщикам и объявить о скидках, является канун летних отпусков и новогодних каникул. Но, по словам Андрея Спивакова, это делается лишь для привлечения новых клиентов.

Также эксперт предупредил о необходимости грамотного и аккуратного подхода к кредитам, чтоб они не повисли тяжелой гирей на личном бюджете.

"Выплаты по займам должны составлять не более 50% от вашего ежемесячного дохода. Если они выше, растет риск потери привычного уровня жизни или ухода в "просрочку", - объяснил специалист.