Россияне рассказали, каких животных они разведут на загородном участке

Восемь из десяти городских жителей рассматривают возможность переезда в село. Каждый второй хотел бы иметь свой сад или огород.

Мужчины до 50 лет настроены более решительно и думают, что уж если перебираться за город, то навсегда. А вот женщины предпочли бы бывать в сельской местности наездами. Настроения сограждан выяснял Россельхозбанк. Данные опроса есть в распоряжении "РГ".

Его проводили в сентябре 2021 года, участвовало более тысячи россиян со всей страны старше 18 лет. Оказалось, что среди них проживанием на селе интересуется 81 процент респондентов, по преимуществу - люди от 35 до 50 лет. Половина из них готова переехать за город на ПМЖ, четверть хотела бы жить так время от времени. Точно хотело бы остаться в городе менее 20 процентов опрошенных.

Главный стимул для переезда - хорошая экология. Также к плюсам загородной жизни люди относят возможность приобрести жилье большей площади, питаться натуральными продуктами, избегать суеты и стрессов.

Каждый второй респондент хотел бы приобрести недвижимость в деревне (в основном это россияне 35-60 лет), у каждого четвертого она уже есть.

Фото: Россельхозбанк

Большинство опрошенных мечтает завести сад или огород для обеспечения нужд своей семьи, 17 процентов не прочь продавать излишки. Делать сельское хозяйство источником постоянного дохода планирует лишь восемь респондентов из ста - как правило, это люди в возрасте 51-64 лет.

Многие россияне хотели бы завести на своем загородном участке домашнюю птицу, коз, овец или кроликов. Самые смелые задумываются о свиньях, коровах и даже лошадях. Горожане старшего поколения не склонны переоценивать свои силы: держать животных или скот мечтает лишь треть опрошенных в категории 50+. А вот среди молодежи таких энтузиастов - 70 процентов.

- Пандемия изменила наши представления о жизни за городом. Тем более благодаря государственной политике на сельских территориях создаются условия для комфортной жизни и работы. У многих есть осознанное желание сменить городскую суету на неспешность сельской жизни, найти себя в другой профессии, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.