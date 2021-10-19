Российским журналистам показали место производства "Спутника V" в Узбекистане

Группа российских журналистов, в том числе корреспондент "Российской газеты", смогла побывать на предприятии Jurabek Laboratories в городе Алмалык, единственном месте в Узбекистане, где производятся вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V". Как рассказал заместитель генерального директора компании Азиз Саипов, благодаря помощи российских коллег производство удалось запустить всего за два месяца.

"В мае эксперты из РФ побывали в Узбекистане и выбрали площадку. Из шести-семи претендентов только Jurabek Laboratories удовлетворяла всем условиям. Согласно выданным рекомендациям, предприятие было адаптировано под новые нужды, и уже в июле на нем была произведена первая, опытная партия. Розлив прошел отлично, мы получили положительные оценки от центра им. Гамалеи и развернули полноценное производство", - отметил Саипов. По его словам, процесс автоматизирован, розлив проходит в стерильных помещениях, однако человек может вмешаться, чтобы, например, поднять упавший с линии флакон - для этого существуют специальные перчатки.

Заместитель генерального директора компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов. Фото: Юрий Когалов

Jurabek Laboratories способна выпускать до 20 миллионов доз вакцины месяц. Такой масштаб нужен не только для "Спутника V". Объем заказов на российскую вакцину составляет всего 2 миллиона, из которых 450 тысяч уже произведены. Как рассказал "РГ" заместитель генерального директора Jurabek Laboratories, "на это понадобилось всего три-четыре дня". Часть этой партии - объемом в 130 тысяч доз - уже прошла сертификацию и была отгружена на склады (на самом предприятии вакцину не хранят). Еще 320 тысяч доз ожидают ответа из центра им. Гамалеи. Дело в том, что у препарата относительно небольшой срок хранения, поэтому в Узбекистане решили производить его лишь по мере необходимости, новая партия будет заказана, когда предыдущая начнет подходить к концу. На весь цикл уходит около месяца, из которых три недели отводится на анализы и изучение образцов российскими экспертами.

Тем временем на предприятии производят узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC-2001. Особенность этого препарата в том, что он трехдозовый, бустерная вакцина уже включена в него. Согласно результатам исследований, препарат имеет эффективность 86 процентов. Поэтому власти Узбекистана заказали уже 17 миллионов доз. Этого хватит чтобы привить около 6 миллионов человек. Интерес к препарату проявили в Индонезии (туда уже осуществляются поставки), Мексике, Бразилии, Эфиопии, на Украине.

Фото: Юрий Когалов

В самом Узбекистане, как рассказал главный эпидемиолог минздрава республики Нурмат Атабеков, кампания по вакцинации стартовала 1 апреля 2021 года. "На данный момент было использовано 23 миллиона доз (в том числе 750 тысяч доз "Спутника V"), полностью привиты 6 миллионов человек, это 26 процентов населения страны", - отметил он. По словам Атабекова, власти Узбекистана планируют довести до конца года уровень вакцинации до 70-80 процентов. "В республике есть шесть видов вакцин, у граждан есть возможность выбора", - подчеркнул главный эпидемиолог.

Как отметил Атабеков, власти страны ввели в свое время различные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса, благодаря этому сейчас ежедневно регистрируется только 300-350 новых заболевших при населении в 35 миллионов человек.

Что касается предстоящих 24 октября президентских выборов, то в этот день будут действовать меры, согласованные различными ведомствами. Как рассказали "РГ" на одном из избирательных участков, на входе людей будет встречать сотрудник с термометром и средством для дезинфекции рук. А на территории участка, в отдельной комнате, будет находится врач, на случай если кому-то станет плохо.