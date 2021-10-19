Новости

Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 16:51
Рубрика: Экономика

РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам

Текст: Нина Егоршева

Сбор платы за проезд большегрузов по региональным дорогам по аналогии с системой "Платон", которая уже действует на федеральных трассах, возможен при проработке этого механизма. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Фото: iStock
Рафик Загрутдинов: В Москве готовится программа развития дорог до 2030 года

Шохин отметил, что часто транзитные грузовики уходят с федеральных трасс на региональные дороги, чтобы избежать платы по системе "Платон". "В этой связи предложение о введении платы по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить", - заявил глава РСПП в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли, передает "Интерфакс".

Он отметил, что при обсуждении следует учесть несколько параметров. Во-первых, введение такой платы должно быть правом субъектов Федерации и не должно внедрятся в обязательном порядке. Кроме того, должны быть альтернативные бесплатные дороги и доступные тарифы, заключил глава РСПП.

Александр Шохин также подчеркнул, что в случае введения платы за проезд по региональным автодорогам регионы должны обеспечить выполнение встречных обязательств по качеству дорог.

Напомним, "Платон" нужен всем грузовикам, разрешенная масса которых превышает 12 тонн. Система действует в России с 2015 года. В этом году тариф на проезд по федеральным трассам для большегрузов составляет 2,34 рубля за километр.

Что мешает строить в Сибири безопасные дороги высокого качества
Экономика Транспорт Фонды, ассоциации и союзы Союзы Российский союз промышленников и предпринимателей Платные дороги в России

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию