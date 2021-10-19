РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам

Сбор платы за проезд большегрузов по региональным дорогам по аналогии с системой "Платон", которая уже действует на федеральных трассах, возможен при проработке этого механизма. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин отметил, что часто транзитные грузовики уходят с федеральных трасс на региональные дороги, чтобы избежать платы по системе "Платон". "В этой связи предложение о введении платы по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить", - заявил глава РСПП в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли, передает "Интерфакс".

Он отметил, что при обсуждении следует учесть несколько параметров. Во-первых, введение такой платы должно быть правом субъектов Федерации и не должно внедрятся в обязательном порядке. Кроме того, должны быть альтернативные бесплатные дороги и доступные тарифы, заключил глава РСПП.

Александр Шохин также подчеркнул, что в случае введения платы за проезд по региональным автодорогам регионы должны обеспечить выполнение встречных обязательств по качеству дорог.

Напомним, "Платон" нужен всем грузовикам, разрешенная масса которых превышает 12 тонн. Система действует в России с 2015 года. В этом году тариф на проезд по федеральным трассам для большегрузов составляет 2,34 рубля за километр.