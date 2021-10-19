Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании

Зарубежные оппоненты России собираются активно использовать цифровые платформы, чтобы попытаться дестабилизировать политическую систему в стране, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

"Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников все более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, ее внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших РФ своим главным противником", - сказал Климов на заседании комиссии 19 октября.

По словам сенатора, члены комиссии понимают серьезность вызовов и проблем, которые связаны с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных цифровых гигантов, социальных сетей, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства. Поэтому за последние четыре года принят пакет законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий такого рода процессов.

"Мы также отмечаем значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа российского государства и общества на существующие вызовы", - продолжил Андрей Климов

По его мнению, Россия не единственная страна в мире, где есть серьезная озабоченность относительно деструктивного использования информационно-компьютерных технологий. "Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растет недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй", - подчеркнул законодатель.

По мнению Климова, надо внимательно проанализировать проблемные вопросы в этой сфере, рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики возможных негативных последствий, рекомендации в адрес органов исполнительной власти.