Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 19 октября 2021 года № 162 "О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории г. Севастополя"

Я, Врио Главного государственного санитарного врача по г. Севастополю Крутиков Дмитрий Сергеевич, проанализировав заболеваемость по новой коронавирусной инфекции в г. Севастополе за последние 4 недели отмечаю, что ситуация по данной нозологии остаётся неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 21 - 24%.

На текущий период уровень заболеваемости в г. Севастополе поддерживается преимущественно работоспособным населением. Удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет - 55-64%. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние 4 недели вырос в 2,4 раза, возрастной группе 50-64 года в 2,1 раза. Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения.

Кроме этого, коэффициент распространения инфекции (RT), являющийся индикативным критерием, дающим объективную оценку эпидемической обстановки на территории, на протяжении последних 4х недель в г. Севастополе выше 1,0.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции среди населения г. Севастополя, в соответствии с пунктом 66 СП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. Лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьерской доставки;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

- транспорта общего пользования, в том числе такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и др.

- салонов красоты, косметических, СПА - салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно - оздоровительных комплексов, фитнес -центров, бассейнов и др.;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер -классов), театров, кинотеатров, концертных залов и др.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов государственной власти, надзорным органам и подведомственным им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории г. Севастополя в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления обеспечить:

2.1. Организацию обязательного проведения прививок против новой коронавирусной инфекции сотрудников не менее 80% от штатной численности 1 компонентом до 20.11.2021, 2 компонентом до 25.12.2021.

2.2. Проведение санитарно-просветительской работы среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе необходимости иммунизации против данной нозологии.

2.3. В срок до 05.11.2021 предоставление в медицинские организации г. Севастополя списков сотрудников, подлежащих иммунизации против новой коронавирусной инфекции в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

2.4. Оказание содействия медицинским организациям в организации и проведении иммунизации сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих абсолютные противопоказания к проведению прививок против новой коронавирусной инфекции (официально оформленный медицинский отвод, выданный учреждением здравоохранения).

4. Департаменту здравоохранения г. Севастополя.

4.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании для хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов, организации дополнительных прививочных пунктов и мобильных прививочных бригад, для своевременной иммунизации категорий, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

4.2. Обеспечить предоставление данных по иммунизации групп, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, территориальный отдел Роспотребнадзора по г. Севастополю в еженедельном режиме.

5. Главам муниципальных округов г. Севастополя обеспечить:

5.1. Представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций всех форм собственности списков работающих, подлежащих иммунизации против новой коронавирусной инфекции в медицинские организации г. Севастополя.

5.2. Принятие мер по организации иммунизации сотрудников юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, организациями всех форм собственности.

5.3. Организацию информирования населения о необходимости иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

6. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и

г. Севастополю, территориальному отделу по г. Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю:

6.1. Обеспечить контроль за ходом иммунизации против новой коронавирусной инфекции в еженедельном режиме.

6.2. Продолжить проведение информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции.

7. Управлению информационной политики г. Севастополя, Департаменту здравоохранения г. Севастополя, Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе" продолжить активную санитарно-просветительскую работу среди населения о преимуществе иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции и необходимости ее проведения.

8. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории г. Севастополя, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым Д.С.Крутиков







