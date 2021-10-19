Шипенко, Пересильд и Новицкий рассказали, как снимали кино в космосе

Состоялась послеполетная пресс-конференция командира "Союз МС-18" Олега Новицкого и членов съемочной группы фильма "Вызов" - первой картины, снятой в космосе, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Брифинг был организован в онлайн-формате совместно с Госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

Вопросов было так много, в том числе и от представителей СМИ разных стран, что все не успели задать. Члены экипажа выглядели хорошо - сейчас они все еще проходят период реабилитации, тем не менее, держались уверенно и старались как можно подробнее отвечать на вопросы.

Напомним, что 17 октября в соответствии с программой полета Международной космической станции состоялось возвращение на Землю спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту МКС составила 191 сутки, а Клима Шипенко и Юлии Пересильд - 12 суток.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали, что у обоих после приземления такое ощущение, словно впервые учатся ходить. "Самочувствие терпимое, достаточно бодрое. Клим - сильный", - отметила Юлия. Шипенко сделал акцент на фразе "нас поддерживали". Режиссер признался, что на Земле он бы не снял кино так, как в космосе: "Я бы так не придумал - даже вообразить такого нельзя на Земле. Например, я видел, как на Юле меняется свет… Случился опыт взгляда на кино с космической орбиты. Теперь надо войти в жизнь и понять, как она изменилась. Хотя кино для меня и есть жизнь".

Пересильд снова, как и после посадки, высказала сожаление о том, что в космосе провели очень мало времени: "В предпоследний день мы с Климом, когда поняли, что завтра уже все, вдруг осознали, что даже не насмотрелись в иллюминатор, потому что все время шли съемки. Сняли мы гораздо больше, чем запланировано. И было очень важно, что космонавты подключились к нам, и ночами, выполнив свою работу, продолжали снимать кино вместе с нами". Актриса добавила, что "с одной стороны присутствует ощущение, что весь полет длился вечность, а с другой, что прилетел на станцию и все - уже обратно".

Все втроем много шутили. Например, на несколько вопросов, посвященных тому, будут ли привлекать Клима и Юлю к исследованием на Луне, Шипенко весело ответил: "Мы за то, чтобы космическое кино снималось в космосе: на Луну - так на Луну, на Марс - так на Марс". Юля рассмеялась, мол, готова работать и дальше: "За полгода в мужском коллективе я привыкла, что отвечают за меня".

Однако самыми интересными ответами были те, что посвящены деталям. Так, все узнали от Клима Шипенко, что Пересильд нашла в себе талант реквизитора и художника по гриму. "Антон Шкаплеров таскал меня за ноги по станции, чтобы я, снимая кино, совсем не разбился, космонавты нашли в себе актерские способности", - сказал он.

"Я еще до сих пор все пытаюсь держать в руках, - призналась актриса. - Не покидает ощущение, что как только ты что-то отпускаешь, оно улетает… У меня в каюте был целый медицинский механизм. Все было приклеено: помада, медицинские принадлежности (Пересильд играет врача - прим. авт.). Они такие маленькие, так быстро улетают, потом ищешь где-нибудь на вентиляторе".

Юля рассказала, что после сна в космосе не остается следов на подушке, что в картине есть фраза о том, что час в космосе как два на земле. И в соответствие с ней она спала по 4 часа и высыпалась. Любопытно было услышать о том, как актриса восприняла совет врачей прислушиваться к себе и делать то, что хочется организму. Так, по прилету ей захотелось спать, она отправилась к себе в каюту, выспалась, благодаря чему появились новые силы.

Клим Шипенко поделился тонкостями съемочного процесса. Рассказал о том, как корректировался сценарий, исходя из обстоятельств. Например, он на земле мог представить себе, что герои стоят лицом к лицу. А в космосе один из них может быть в перевернутом состоянии. "Для меня это было кинематографическое открытие - возможность решать сцены по-другому, в трех или четырех плоскостях. Но я этого ждал. Я знал, что так будет", - сказал режиссер.

Еще он подчеркнул, что сняли многое впрок - даже виды Земли. "У нас была хорошая камера и я решил, что на нее надо снять все, что можно, чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики". В итоге из отснятого материала - а это примерно 40 часов - в фильм войдет 35-40 минут. "Будут космические творческие муки при монтаже", - рассмеялся Клим. Он также рассказал, что фильм "Вызов" будет делаться до конца следующего года. А дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату выхода в прокат, которая будет идеально подходить для картины.

Иностранные коллеги из Китая и Франции спрашивали о том, что и в других фильмах есть кадры из космоса, в чем же "Вызов" будет первым? Их интересовало, не происходит ли кинокосмическая гонка, а также финансовый вопрос - окупит ли фильм вложения.

Клим Шипенко ответил, что "Вызов" считается первым фильмом, который использовал МКС как съемочный объект. "А откуда еще браться в других фильмах кадрам из космоса, как не из космоса?" - спросил в ответ интервьюеров он. По поводу второго режиссер сказал, что нет никакой кинокосмической гонки, "просто кино ищет новые формы". "Космос готов принять экспериментаторов. Сейчас две индустрии решили друг с другом поэкспериментировать. Кино же уже всю Землю освоило под себя. Нет точек на планете, куда бы не ступала нога кинематографиста. Осталось освоить космос", - сказал он. А насчет финансов Шипенко считает, что картина может окупиться: "Почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Я думаю, что фильм окупится - у меня есть ожидания, и они не беспочвенны. Нам пишут люди из разных стран лично и в соцсетях. Они ждут фильм. А кино, если выходит на мировой уровень, способно окупить вложенный бюджет".

Особую радость у спикеров вызвал вопрос об иностранных космонавтах, которые работают на МКС. Оказывается, есть традиция - экипажи ходят, точнее, летают, друг к другу в гости на ужин раз в неделю. Об этом рассказала Юлия Пересильд. Причем приходят со своими угощениями. "У них своя еда, очень вкусные десерты. Представьте себе - летит по кругу банка и все пробуют, каждый своей ложечкой", - поделилась впечатлениями актриса. Клим Шипенко рассказал, что иностранные космонавты посмотрели в космосе его фильм "Салют 7" и им понравилось. А еще большой космической семьей на станции отмечали юбилей Олега Новицкого - 12 октября. Иностранцы развесили повсюду шарики и спели "Happy birthday".