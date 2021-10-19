Шойгу: Россия готова развивать отношения с Ираном в военной сфере

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном. Об этом во вторник, 19 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с начальником Генерального штаба Ирана Мохаммадом Багери.

"Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер. Ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений, - сказал Шойгу. - У нас есть что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений".

Министр напомнил, что Россия и Иран активно противодействуют международному терроризму на территории Сирии. По мнению Шойгу, двигаясь в этом направлении, Москва и Тегеран могут и дальше заниматься подобной работой в разных регионах, где ситуация не становится проще. "Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона", - отметил министр. Он уточнил, что имеет в виду наркотрафик и появление ИГИЛ (запрещена в РФ) на территории сопредельных государств. По оценке Шойгу, существенное влияние на обстановку в Афганистане оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев. Последние активно обращаются к разным странам по поводу поддержки афганских беженцев.

Российский министр также напомнил иранскому генералу, что оборонные ведомства двух стран имеют насыщенную программу совместных мероприятий в 2021 году. И предложил обсудить наиболее значимые вопросы сотрудничества в военной области.

В свою очередь, Мохаммад Багери считает, что взаимодействие двух стран в этой области носит беспрецедентно широкомасштабный характер. По его оценке, борьба с международным терроризмом в Сирии, которую ведут Российская армия и иранские вооруженные силы, помогла сохранить страну, как таковую. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии с тем, чтобы она смогла сохранять суверенитет Сирии.

Иранский военачальник также подчеркнул, что Россия и Иран имеют схожие позиции по Афганистану. Мохаммад Багери подчеркнул, что армия, которая была создана США на территории Афганистана, оказалась неэффективной. "Теперь, после ухода американцев, Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержания необходимых структур", - сказал Багери.

Он отметил, что Иран столкнулся с нашествием беженцев из Афганистана, и в настоящее время на территории страны проживают более 3 млн таких людей.

Еще одна из проблем, которую предстоит решать Ирану, - это борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, по словам Багери, в прошлом году иранские силовые структуры задержали на своей границе порядка 1200 тонн наркотических средств. Эти наркотики направлялись в другие страны.