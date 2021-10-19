Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах

Субъектам федерации стоит задуматься о формировании собственных резервных фондов для запаса прочности на случай непредвиденных ситуаций. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов во время "открытого диалога" с сенаторами.

Глава Минфина рассказал, что в этом году осталось около 50 миллиардов рублей, которые не были распределены между регионами как дотации на сбалансированность их бюджетов.

"Может быть нам какие-то рекомендации дать регионам, чтобы эти деньги направлялись не на новые обязательства, а в первую очередь сконцентрированы были на выполнение наццелей, нацпроектов, программ, которые приняты во исполнение наццелей, первоочередные обязательства текущего, и в том числе, может быть, рекомендовать субъектам РФ создать какой-то резерв", - обратился Силуанов к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

"Если в этом году хорошее такое исполнение идет, то, может быть, все-таки какие-то резервные фонды, как правительство себе создает, и субъектам РФ формировать на случай каких-то непредвиденных вопросов развития ситуации... Мне кажется, и регионам, и Федерации, вот мы все время формируем резервные фонды, нужно иметь запас прочности", - продолжил глава Минфина.

Валентина Матвиенко поддержала идею создания резервов, если у региона есть такая возможность.

"Как рачительная хозяйка я считаю, что это правильный подход, - подчеркнула спикер СФ. - Если есть возможность что-то в заначку отложить на следующий год, подушку безопасности создать, это хорошо".

При этом сенатор отметила, что не так много регионов, которые могут себе это позволить даже при полном выполнении обязательств.