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Рубрика: В мире

Сингапур открыл границы для привитых туристов из восьми стран

Фото: AFP/Roslan RAHMAN Фото: AFP/Roslan RAHMAN
Фото: AFP/Roslan RAHMAN

С 19 октября власти Сингапура запустили так называемый коридор для вакцинированных путешественников из ряда стран Европы, а также Канады и США. Это открытие сингапурских границ стало самым масштабным за все время пандемии коронавируса.

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Новые правила въезда, отменяющие карантин по прибытии в Сингапур, были ранее озвучены министром транспорта страны. Он уточнил, что данная программа действует для жителей Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, привитых двумя дозами вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС. При этом Сингапур признает только цифровой сертификат вакцинации.

Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних двух недель на территории перечисленных стран. Со вторника власти Сингапура также сократили до двух число ПЦР-тестов, требуемых для въезда. Кроме того, иностранцы должны иметь при себе медицинскую страховку на случай заражения коронавирусом.

Сингапур почти полностью закрыл границы в марте прошлого года. Позднее для отдельных стран ограничения снимались. Сейчас без обязательного карантина и без вакцинации в Сингапур могут въехать только жители материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Пандемия коронавируса COVID-19

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