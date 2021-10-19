Составлен рейтинг жалоб жителей в сфере ЖКХ

Самая частая проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по мнению жителей, - неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт дома. С вопросами на эту тему чаще всего обращались россияне на горячую линию НП "ЖКХ Контроль" в третьем квартале нынешнего года. Доля таких обращений - 14,5%. В третьем квартале прошлого года эти проблемы тоже занимали первое место в рейтинге, хотя доля таких обращений была выше - 18,1%.

На втором месте - проблемы с начислением платы за коммунальные услуги (12,8%). Причем каждое шестое из таких обращений связано с оплатой расходов на общедомовые нужды, и доля таких вопросов растет.

На третьем месте - проблемы управления многоквартирным домом (11,4%). Причем за квартал выросла доля вопросов о деятельности советов домов. Это, считает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов, положительная тенденция, связанная с распространением положительного опыта взаимодействия советов домов с управляющими организациями.

Выросла доля жалоб на качество коммунальных услуг (эта тематика сместилась с 5 на 4 место). Однако в целом число таких обращений уменьшилось (740 против 896 прошлогодних). Это во многом связано с изменением сроков начала отопительного периода в ряде городов, считает Сохранов. Например, в Самаре в 2020 году отопительный период начался 28 сентября, а в 2021 году - уже 20 сентября. В Воронеже сроки сместили почти на месяц - старт отопления был назначен на 20 сентября вместо 15 октября в прошлом году. Больше всего обращений по этой тематике поступило из Липецкой области, Татарстана, Коми и Кировской области.

Чаще стали интересоваться жители благоустройством придомовых территорий (5 место вместо прошлогоднего 6-го). Прирост обращений по теме благоустройства составил 2,6 % в сравнении с третьим кварталом 2020 года и 54,5% с летнее-осенним периодом 2019 года, отмечает Сохранов.

Проблемы капремонта несколько потеряли актуальность (6 место вместо прошлогоднего 4-го), реже стали интересовать жителей вопросы проведения общих собраний (8 место вместо 7-го). Зато проблемы вывоза мусора поднялись с 8 места на 7. Это свидетельствует о некачественной работе региональных операторов, уклонении органов местного самоуправления от решения таких вопросов и игнорировании проблем на уровне региона, отмечают в "ЖКХ Контроль".

Многие вопросы в сфере ЖКХ остаются нерешенными и требуют более системного подхода и правового регулирования, считает Сохранов. Это, в частности, модернизация коммунальной инфраструктуры, пересмотр системы лицензирования управляющих организаций (исключение возможности передачи домов в управление при признаках предоставления фальсифицированных документов), оптимизация процесса выбора управляющих организаций, устранение недостатков законодательства, регулирующего порядок учета коммунальных ресурсов.

За три месяца в региональные центры организации поступило 7878 обращений от жителей. Это значительно меньше, чем в прошлом году (9252 обращения). Второй и третий кварталы 2020 года ознаменовались введением самых жестких антикоронавирусных мер, отмечает Сохранов. Это и переход на самоизоляцию, и ограничение проведения массовых мероприятий, и дистанционный режим работы. У жителей возникало множество вопросов - в частности, связанных с проведением годовых общих собраний, с утверждением планов проведения капитальных ремонтов, продления полномочий председателей ТСЖ. "В нынешнем году летний период прошел заметно спокойнее: ограничения стали мягче, урегулированы вопросы проведения общих собраний, в том числе за счет большего проведения их в электронной форме, управляющие компании также перевели значительную часть работы в онлайн-формат, многие научились оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного телефона", - говорит Сохранов.