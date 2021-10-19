Новости

В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко подтвердил необходимость проводить вакцинацию от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
СП: Нарушения на 338 млрд рублей выявлены при исполнении бюджета за 2020 год 12:18
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве 12:09
В Минске обсудили противодействие пандемии COVID-19 12:06
На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело 12:05
Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 12:18
Рубрика: Экономика

СП: Нарушения на 338 млрд рублей выявлены при исполнении бюджета за 2020 год

Текст: Дмитрий Гончарук

При исполнении бюджета за 2020 год выявлены нарушения на 338 миллиардов рублей, но удалось исправить нарушения на 445 миллиардов рублей и выправить отчетность, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник он отчитался о проверке исполнения главного финансового документа.

Фото: duma.gov.ru
Депутаты и министры обсудили финансовый план на 2022-2024 годы

"Цена на нефть поставила новый минимальный рекорд в прошлом году, и это сильно повиляло на доходную часть бюджета. Из Фонда национального благосостояния был потрачено 289,8 миллиарда на покрытие его дефицита. Кроме того, инфляция росла, а денежные доходы населения снизились на 2,8%, но, благодаря мерам поддержки, бедность в России снизилась с 12,3% до 12,1%", - сообщил Кудрин.

На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в прошлом году из резервного фонда правительства потрачено 2 триллиона 855 миллиардов рублей.

На заседании комитет Совфеда поддержал законопроект об исполнении бюджета. Его председатель Анатолий Артамонов отметил, что нужно положительно оценить работу Минфина с учетом кризиса, пандемии и возникших из-за этого рисков.

Законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год предусматривает утверждение соответствующего отчета, в том числе по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,821 триллиона. По сравнению с ранее установленными показателями, исполнение составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам - 116%. Расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. За 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Бюджет 2020-2022

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию