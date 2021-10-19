СП: Нарушения на 338 млрд рублей выявлены при исполнении бюджета за 2020 год

При исполнении бюджета за 2020 год выявлены нарушения на 338 миллиардов рублей, но удалось исправить нарушения на 445 миллиардов рублей и выправить отчетность, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник он отчитался о проверке исполнения главного финансового документа.

"Цена на нефть поставила новый минимальный рекорд в прошлом году, и это сильно повиляло на доходную часть бюджета. Из Фонда национального благосостояния был потрачено 289,8 миллиарда на покрытие его дефицита. Кроме того, инфляция росла, а денежные доходы населения снизились на 2,8%, но, благодаря мерам поддержки, бедность в России снизилась с 12,3% до 12,1%", - сообщил Кудрин.

На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в прошлом году из резервного фонда правительства потрачено 2 триллиона 855 миллиардов рублей.

На заседании комитет Совфеда поддержал законопроект об исполнении бюджета. Его председатель Анатолий Артамонов отметил, что нужно положительно оценить работу Минфина с учетом кризиса, пандемии и возникших из-за этого рисков.

Законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год предусматривает утверждение соответствующего отчета, в том числе по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,821 триллиона. По сравнению с ранее установленными показателями, исполнение составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам - 116%. Расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. За 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.