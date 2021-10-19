США заявили о стремлении к диалогу с Северной Кореей

Власти США стремятся к диалогу с Северной Кореей и открыты для проведения встречи без предварительных условий. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.

По его словам, Вашингтон "решительно привержен" тесной работе со своими союзниками и партнерами, особенно с Республикой Корея и Японией, для достижения полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове. "Чтобы достичь этой цели, мы будем стремиться к дипломатии с КНДР", - цитирует ТАСС Кима.

Это включает рассмотрение потенциального взаимодействия с КНДР для снижения напряженности. "США продолжают связываться с Пхеньяном, чтобы возобновить диалог", - отметил спецпредставитель.

Напомним, в конце сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военная угроза со стороны Соединенных Штатов сохраняется, а предложение о переговорах - это все лишь прикрытие враждебной политики США по отношению к Пхеньяну.