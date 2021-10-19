Стало известно, когда смартфоны Samsung получат Android 12

Стабильный релиз Android 12 для флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S21 вместе с фирменной оболочкой One UI 4.0 выйдет в декабре текущего года.

Об этом пишет TizenHelp со ссылкой на модератора онлайн-сообщества Samsung. Сейчас компания, по его словам, ведет переговоры с сотовыми операторами, которые принимают участие в развертывании новой прошивки.

Ранее Samsung представила предварительные версии Android 12 для топовых смартфонов серии Galaxy Z и предыдущей флагманской линейки Galaxy S20. Когда Android 12 получат остальные смартфоны Samsung, неизвестно. Однако некоторое время назад компания пообещала, что все ее девайсы будут получать три года обновлений Android.